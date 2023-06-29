LV執行長偕子女現身北京視察門市　成2023年第三位訪中全球前首富

記者魏有德／綜合報導

全球奢侈品龍頭之一的LVMH集團執行長阿爾諾（Bernard Arnault）被路人發現27日現身北京重點商圈，同行的還包括迪奧集團（Dior）總裁、女兒德爾菲娜（Delphine Arnault）和名錶品牌TAG Heuer（泰格豪雅）執行長、兒子費德里克（Frederic Arnault）及私人保全和隨行人員等。此外，也有網友在成都太古里商圈拍到阿爾諾一行人，同樣在考察當地門市情形。

▲LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）陸續被民眾直擊現身北京及成都知名商圈。（圖／翻攝微博，下同）

《北晚新視覺》報導，繼埃隆·馬斯克（Elon Musk）和比爾·蓋茨（Bill Gates）先後到訪中國之後，阿爾諾是今年第三位曾經的世界首富訪問中國。有網友爆料，在北京SKP商場購物偶遇阿爾諾，貌似他本人正在巡店，阿爾諾的兒子也在一旁陪同。

據悉，LVMH集團相當重視疫後復蘇的大陸市場。在LVMH2023年一季度業績報告中顯示，截至2023年3月底，該集團銷售額達到210.35億歐元（約合7130億元新台幣），同比增長17%，高於市場預期的8.97%。

外界分析，LVMH在2023年的「開門紅」與大陸消費市場的復蘇有著密切的關聯性，LVMH集團首席財務官Jean-Jacques Guiony曾在電話會議上表示，時裝和皮具部門在大陸的增長達到兩位數的百分比，是推動該部門銷售增長的主要動力。