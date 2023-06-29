頂樓可遠眺北京故宮！　豪宅開售...看房要先付685萬「茶水費」　

▲北京中信國安府一期項目。（圖／翻攝大陸房產網站）

記者魏有德／綜合報導

北京市蛋黃區內的稀有豪宅項目「中信國安府」二期終於在端午節之際開盤入市，銷售方給出的驗資排卡時間僅3天，門檻最低為1000萬元人民幣（約4287萬元新台幣），27日開始搖號、選房。據了解，這棟豪宅的頂樓可以直接鳥瞰北京故宮，人民大會堂、天安門廣場也映入眼簾，被不少富豪們追捧。

▲北京故宮。（圖／CFP）

《界面新聞》報導，「北京近40度的天氣，一群身家上億的富豪，徘徊在一個小區門口，只為看一套房」，這個段子是用來描述6月份西城區豪宅項目中信國安府的搶手程度。6月中旬時，中信國安府一期掛出了一套二手房，單價高達25.5萬元人民幣/平方公尺（360.3萬元新台幣／坪），而現在新房開盤均價15萬多人民幣／平方公尺（約212萬元新台幣／坪）......。

據了解，中信國安府二期位於北京市西城區二環內，為蛋黃區中的蛋黃區，靠近西南邊的宣武門，距離天安門僅1.5公里，距離國家大劇院880公尺，距離金融街1.8公里左右，還毗鄰西單、 大柵欄等商圈，相當接近城中心，頂樓戶甚至可以遠眺俯瞰故宮。

▲位置極佳的北京中信國安府二期開售。（圖／翻攝百度地圖）

不過，想要購買這套豪宅也不是這麼容易，要看房需要付160萬元人民幣（約685萬元新台幣）的茶水費，銷售人員還保證，「茶水費不是白花的。」

此外，中信國安府對付款條件也相當苛刻，要求選房當天需一次付清房款，即使是貸款戶也需要交總房款80%以上（含認購定金200萬元人民幣（約857萬元新台幣），當天未付款則被視為自動放棄。

