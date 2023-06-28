「清華北大博士」搶一個行政缺　470人應聘...這項「福利」最誘人

▲大陸中石油畢業生招聘公告。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸高校（大專院校）部分畢業生即將面臨求職的問題，尤其是能獲得一個「央企」或「國企」的「編制（鐵飯碗）」更是部分新鮮人嚮往的職涯起點。大陸國企「中國石油」近日傳出一個行政職缺有224名碩博士生應聘，引起外界關注。

▲北京中國石油總部大樓。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，6月27日，記者就（碩博士生應聘）截圖及相關校招事宜致電中國石油，截至發稿，未得到有效回覆。但幾百位名校碩博生競爭中石油一個行政崗（職缺），並不是空穴來風。

胡雯（化名）是名校人民大學管理學應屆碩士畢業生，從去（2022）年便開始投履歷、筆試、面試，想找一份安穩的工作，即便是胡雯的學歷已經超過絕大多數畢業生，但仍感到壓力巨大，她秀出一份中石油某綜合行政職缺進面（進入面試）名單截圖，圖上顯示每個應聘者都差不多，有很多清（華）北（大）的博士都在裡面。

▲大陸中石油員工福利。（圖／翻攝紅星新聞）

據了解，大陸中石油在2023屆秋招要求時，應聘者學歷需碩士以上，畢業院校為泰晤士世界大學排名前30名和大陸國內排名前10名高校、學科評估結果為A+的國內高校；此外還需大學英語六級考試496分及以上，或新托福考試96分及以上，或雅思考試7分及以上的英語程度，或相應的其他語種水準，條件極為嚴苛。

不過，大陸中石油的福利也是相當誘人，除按照該企業統一薪資標準外，最吸睛的當屬「按國家有關政策辦理進京落戶」，也就是說，拿到這份鐵飯碗的同時，對下一代在升學上也等於買了一份保險。

▲大陸中石油一個行政職缺吸引470名有效應聘者。（圖／翻攝紅星新聞）

根據大陸中石油官網顯示，專業性較強的職缺如鑽井工程、油氣田開發、煉油工藝技術等，報錄比在幾十人左右，不過，像是胡雯欲應聘的「文職」工作，報錄比都達到200人以上，其中，綜合行政職缺更是達到470應聘，錄取1人的誇張比例。