社福單位辦趣味媽祖嘉年華　請來配天宮媽祖現場賜福

▲華山基金會舉辦趣味媽祖嘉年華 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

華山基金會29日在嘉義縣立體育館舉辦112端午愛老人「迓媽祖也瘋狂 趣味嘉年華」活動，邀請嘉義地區250位獨居長者，總年齡超過一萬歲，進行一場創意又熱鬧的陣頭踩街比拚、擲筊大賽，朴子配天宮媽祖娘娘也出巡蒞臨現場，縣長翁章梁、朴子配天宮董事長蔡承宗等民代貴賓也到場與長輩一起歡度趣味嘉年華活動。

▲華山基金會舉辦趣味媽祖嘉年華 ，當地信仰中心配天宮媽祖也到場。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁特別感謝華山基金會，長期對嘉義長輩的服務，關心獨居老人的身心靈健康，開創多元的助老服務，讓獨居長輩因關懷不孤單！社會局長張翠瑤也感謝華山基金會長期協助社會局關懷獨居老人，目前於嘉義地區共提供1362位弱勢孤老免費到宅服務，華山結合各界力量發揮愛心，提供關懷訪視、陪同就醫、護甲服務、年節關懷等服務，讓獨居老人不孤獨。

活動一開始，翁縣長率領貴賓雙手合十向媽祖祈福，接著在敲響大鑼中宣告活動正式開始，來自嘉義縣各鄉鎮的長輩扮演陣頭進場，翁章梁逐一至隊伍中關心長輩，長輩爭相要跟翁縣長拍照，現場氣氛歡樂，長輩們的臉上都充滿著笑容。

透過擲筊大賽、陣頭踩街比拚，老寶貝們拚勁十足，奮勇的為代表鄉鎮爭取榮譽，希望找回年輕時的熱情與活力，留下美好回憶；本次活動嘉義縣政府不但安排役男擔任一日活動義工、也提供獨居長輩免費健檢，警察局亦到場提供預防失智者走失之指紋捺印服務，相關局處以實際行動支持華山基金會對獨老的付出，讓弱勢長輩能感受到社會溫暖。