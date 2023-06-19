洄瀾新秀初賽結果出爐！6組隊伍爭霸　站上嘉年華及跨年舞台

▲「2023洄瀾新秀爭霸讚」初賽，最後選出6組優秀隊伍挺進決賽。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府舉辦的「2023洄瀾新秀爭霸讚」在地表演團體徵選活動，第一階段初賽在17組報名隊伍中，最後選出6組優秀隊伍挺進決賽，決賽將於6月25日在花蓮文化創意產業園區舉行，由入圍決賽的6組隊伍現場帶來精彩的演出，角逐成為「洄瀾之星」的榮譽，並站上2023夏戀嘉年華演唱會、2023-2024太平洋觀光節跨年演唱會的巨星舞台。

縣長徐榛蔚表示，已邁入第16年的「2023花蓮夏戀嘉年華」演唱會，將於7月5日至9日連續五天五夜在花蓮市東大門廣場舉行，縣府以海選的方式，廣邀在地表演團體參與初賽，希望透過公開徵選發掘花蓮表演新秀，並提供優勝團體嶄露頭角的舞台，讓更多人看到來自花蓮在地團體的精湛演出。

觀光處處長張志翔指出，第一階段初賽計有17組團體報名，此次報名團體類型相當多元，有樂團、舞團、嘻哈、鼓團，還有長青組團體報名，展現多元表演類型，活動特別邀請業界專業人士擔任評審，包括唱片製作人陳艾玲、資深媒體人劉玉霖、超級偶像資深製作人黃曉玫、資深活動策展人島楎、資深舞蹈監製阿弘老師，就表演特色、舞台魅力等面向評分，經過專業評審馬拉松式審查影片，最終選定6組隊伍進入決賽。入選決賽名單為無定義、吸血蚊子、暖男樂團、Q3、Holyplace 樂團、Real Life，除了有機會與藝人合作演出，其中2組「洄瀾之星」更可獲得正式表演機會及獎金暨演出費15萬元；另外4組「閃耀之星」，則可獲得演出機會及獎金暨演出費5萬元，並透過電視及網路現場直播，讓全世界看到花蓮在地優秀才的精采演出。

另外，決賽將於6月25日13時30分花蓮文化創意產業園區舉行，現場不開放民眾入場，參賽者進場時請配合現場工作人員核對身分。

更多詳情請至：

花蓮觀光資訊網 http://tour-hualien.hl.gov.tw/

花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/

