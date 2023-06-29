停車場熱爆！南韓好市多員工「上班倒地猝死」　同事怨：不開冷氣

▲ 京畿道河南市的好市多門市發生工作人員熱死事件。（圖／翻攝自Naver地圖）

記者陳宛貞／編譯

南韓近來白天高溫炎熱，京畿道一家好市多（Costco）賣場發生停車場手推車人員猝死的悲劇，事後也有同事出面指控，公司為了省錢不常開冷氣，停車場有如烤箱，就連消費者都喊熱，引發外界關注戶外工作者的惡劣工作環境。

MBC報導，這起事件發生於京畿道河南市的好市多門市，負責在停車場回收手推車的31歲男性員工19日晚間約7時在工作中昏倒，緊急送醫仍宣告不治。當天河南市白天最高溫達到攝氏33度，連續2天發布酷暑預警，且事發的停車場直接暴露在陽光下。

死者同事透露，公司為節省空調費用，只在特定時段開冷氣，也未確實使用換氣設備，就連來消費的顧客都會抱怨停車場太熱。

當天死者工作時間為上午11時至晚間9時，每小時得整理200輛手推車，悲劇發生2天前也曾傳訊息給同事抱怨，工作10小時「大概走了4萬3000步」。

停車場工作人員休息室設於賣場5樓，但員工每3小時僅有15分鐘休息時間，且走路往返休息室就需要4分鐘。另一名員工就指出，「要上5樓的話休息時間就幾乎用光了，所以我通常不會上去休息。」

這起事件引發不少網友關注，紛紛留言表示，「勞工也是人」、「顧客進到賣場前在停車場也熱到很悶，更何況是工作人員」、「也太小氣了吧，請保障勞工生存權」、「居然才30幾歲，無法像像有多辛苦」。

該賣場至今未對此事發表立場，另據南韓政府建議，發布酷暑預警時應給予戶外作業勞工每小時10分鐘的休息時間，發布35度以上的酷暑警報時則應延長至15分鐘。