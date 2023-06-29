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北韓火箭2節引擎被打撈　探尋北韓ICBM「技術機密」！發現俄製零件

▲▼ 北韓官媒罕見公開火箭千里馬號發射失敗照片。（圖／路透）

▲北韓官媒罕見公開火箭千里馬-1型發射失敗照片。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於5月31日發射搭載軍事偵察衛星的火箭「千里馬-1型」，豈料卻因為引擎故障、燃料特性不穩而導致失敗。為此，南韓軍方在火箭墜海地點先後打撈連結1、2節火箭的桶狀物和第2節火箭，其中在第2節火箭發現渦輪分子幫浦，以及其他來自俄羅斯的零件，預估將可釐清北韓洲際彈道飛彈（ICBM）技術。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓軍方本月15日在距離全羅南道群山市西方240多公里海域發現疑似北韓運載火箭千里馬-1型的第2節火箭殘骸，其中上面還印有韓文「天馬」字樣，目前只剩下軍事偵察衛星萬里鏡-1號、第1和第3節火箭殘骸尚未被發現打撈，南韓軍方研判這些剩餘殘骸應該在火箭墜海的地點附近。

▲▼北韓5月31日發射搭載軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」的載運火箭「千里馬1型」失敗，南韓軍方6月15日打撈到推測是第二節箭體的殘骸。（圖／路透）

▲南韓軍方6月15日打撈到推測是火箭千里馬-1型第二節箭體的殘骸。（圖／路透，下同）

南韓軍方透過通話向《朝鮮日報》透露，在第2節火箭內部發現疑似是白頭山系列引擎的渦輪分子幫浦（Turbo Pump），目前正在和美國軍方和情報當局針對該物體進行全面分析，該物體為向火箭引擎供應液態燃料的裝置，和噴嘴、燃燒器、燃氣發生器同為核心零件，而在第2節火箭，渦輪分子幫浦和噴火焰的圓型噴嘴互相連接。

南韓軍方消息人士指出，北韓運載火箭千里馬-1型所使用的引擎，很有可能是北韓透過逆向工程（Reverse Engineering，技術仿造過程），從俄羅斯（蘇聯）製90噸力RD-250系列引擎改造、並進一步改良的新型白頭山系列引擎，如此可以顯示用於火箭、ICBM的北韓遠程彈道飛彈推力引擎技術仍在持續發展。

報導指出，千里馬-1型在第1節火箭中使用2顆白頭山系列引擎、在第2節火箭則使用1顆，每顆推力為80噸力。南韓軍方消息人士表示，「第2節火箭直徑為2.3至2.8公尺，從上端到下端愈來愈寬，其中在第2節火箭中，渦輪分子幫浦和1個噴嘴連結。」

▲▼北韓5月31日發射搭載軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」的載運火箭「千里馬1型」失敗，南韓軍方6月15日打撈到推測是第二節箭體的殘骸。（圖／路透）

南韓也從北韓第2節火箭的殘骸中，找到俄羅斯生產的零件，推測是由於北韓受到美國、聯合國為首的國際制裁，在國內精密零件生產技術相對落後的情況下，為了躲避國際制裁，才轉而從俄羅斯進口零件。

分析第2節火箭殘骸和渦輪分子幫浦，或許也可以協助釐清北韓此次發射火箭失敗的原因。

韓國國防安保論壇事務局長申宗佑（신종우，音譯）表示，「分析渦輪分子幫浦的狀態和性能，可以推測燃料是否確實完成供應和燃燒」；至於南韓軍方關係人士則表示，「有可能是第2節火箭引擎啟動機或渦輪分子幫浦出現問題，才導致燃料或氧化劑無法順利進到引擎。」

▲▼北韓5月31日發射搭載軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」的載運火箭「千里馬1型」失敗，南韓軍方6月15日打撈到推測是第二節箭體的殘骸。（圖／路透）

另外，從15日打撈的北韓火箭殘骸中，南韓軍方也可以藉此釐清北韓火箭改變飛行方向的技術水準以及火箭最終墜海的原因，因為第2節火箭中極可能搭載調整引擎角度、改變飛行方向的萬向節（gimbal），而火箭墜海的原因可能與北韓調整飛行方向失當有關，顯示北韓可能試圖展現出變更路徑的新技術。

南韓國家情報院曾在報告指出，「在過去，北韓火箭第1、2節的飛行路徑皆為一直線，然而此次千里馬-1型被設定成偏向西側的路徑進行橫向機動，同時將路徑變更為向東。」

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