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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【更生好物每周報】澎湖選哥鹹水鵝店　歸零才能重來

▲▼選哥鹹水鵝店的鵝肉飯飄香可口，是來澎湖觀光不可錯過的好味道。（圖／臺灣更生保護會澎湖分會提供）

▲民國110年4月，法務部長蔡清祥親自到位於澎湖的選哥鹹水鵝店裡，為選哥加油打氣。（圖／臺灣更生保護會澎湖分會提供）

記者王淑君／綜合報導

曾因毒品案件入獄的選哥，在經歷了不一樣的生活後，使他了解到，想要戒毒，必須脫離過往的環境，最適合的方式就是到陌生的地方，一切重新開始。

人在異鄉，生活的不易需要慢慢適應。在澎湖的日子裡，選哥申請入住更生保護會澎湖分會的中途之家，期間進入農改場工作，透過工作及學習新事物，不僅開拓自己的人際關係，也讓生活漸趨穩定。

為了將來，選哥不斷地找尋適合自己發展的工作方向，起初在物流公司上班，以過去跑業務的經驗，開著車子跑遍澎湖的大街小巷，卻因更生人的身分而遭受歧異眼光，他轉而決定開設餐飲。開業期間，獲得友人的熱心贊助與支持，使得選哥在復歸社會的道路上更加努力。

一步一腳印築夢踏實

餐飲的銷售並不是這麼容易，選哥當時所販售的藥膳食物在夏季就像是遇上天敵，為了能使銷售不受到自然氣候變化所帶來的影響，轉型成為了現今的「選哥鹹水鵝店」。

▼選哥鹹水鵝店的鵝肉飯飄香可口，是來澎湖觀光不可錯過的好味道。（圖／臺灣更生保護會澎湖分會提供）

▲▼選哥鹹水鵝店的鵝肉飯飄香可口，是來澎湖觀光不可錯過的好味道。（圖／臺灣更生保護會澎湖分會提供）

傳遍街巷的鵝肉香，是選哥把關的好滋味。當生意漸入軌道，這份美味的消息也傳回了本島。法務部長蔡清祥曾親赴澎湖，前來品嘗這一份好滋味，並為選哥加油打氣。受到激勵的選哥不禁流下淚水，將心中的話語表達，感謝一路上支持自己的所有貴客。

搭載著澎湖國際花火節的活動，更生保護會澎湖分會也在此時機協助宣傳選哥的好產品。此外，之前在疫情期間，更生保護會澎湖分會也提供貧困的更生人消費券，可至選哥的鵝肉店內用餐，令選哥的鵝肉店除了美味，更增添人性的溫暖。

更生好物銷售資訊

選哥鹹水鵝店

購買地址：澎湖縣馬公市仁愛路80號

聯絡電話：（06）926-7925

▼選哥鹹水鵝店從鵝肉切盤至米飯、麵食等，都能品嘗到鵝肉的鮮美滋味。（圖／臺灣更生保護會澎湖分會提供）▲▼選哥鹹水鵝店的鵝肉飯飄香可口，是來澎湖觀光不可錯過的好味道。（圖／臺灣更生保護會澎湖分會提供）

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