防止收容人返家探視又落跑　明德外役監將實施電子手環監控

▲明德外役監將在7月起，採用電子手環監控返家探視的收容人。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

外役監或自主監外作業因採人性化管理，對收容人監控較為寬鬆，但也造成收容人利用返家探視、外出工作的機會落跑。為了避免收容人落跑，法務部矯正署將採用電子手環監控，其中明德外役監將在7月份起全面實施，將能掌握低度或無戒護收容人的行蹤，維護社會安全。

明德外役監去年8月間爆發收容人林信吾利用返家探視的機會落跑，最後犯下台南市郊區殺害2名警察的案件，震驚社會。不僅如此，陸續更多次出現外役監收容人利用返家探視機會落跑，甚至有收容人利用自主監外作業的機會，直接翻牆落跑，因此法務部要求矯正署加強對低度或無戒護收容人的監控。

矯正署長周輝煌28日表示，目前遠端監控設備發展及定位科技已臻成熟，為有效推行矯正機關中間性處遇制度，並精進受刑人脫逃事件預防處置事宜，矯正署規劃自7月起，在明德外役監獄進行為期1年之受刑人科技設備輔助監控試辦計畫，透過科技感測技術，以定位兼採警戒圍籬區域劃定等模式，輔助矯正機關對於受刑人進行風險管理。

此外，周輝煌也說，明德外役監獄的電子手環監控設備，是在勤務中心設置科技監控系統，提供受刑人配戴具基本定位功能的電子手環，運用定位感測科技輔以電子圍籬劃定及區域逾越、裝置拆卸警戒等功能，進行受刑人動態監控管理，並於計畫試行期間蒐集相關裝置、系統運用問題及事件告警等數據分析，進行評估、檢討及階段性調整。未來希望能擴充到全國外役監獄及自主監外作業受刑人使用。

法務部長蔡清祥指出，法務部致力規劃適於矯正機關運行之科技監控模式，透過運用科技設備之輔助，有效降低受刑人脫逃行為發生可能，並協助矯正機關掌握其行蹤動態，於風險或緊急事件發生時，得迅速應變處置，即時輔導受刑人返監或採取其他應對措施，減低危害及管理風險，以維護社會安全，並提升矯正管理效能。