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嘉義市政府泰國行拚國際觀光　家將表演驚豔全場

▲▼ 嘉義市政府赴泰拚觀光 家將表演讓人大呼「泰」驚豔 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市政府赴泰拚觀光 家將表演讓全場驚豔 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府力拚國際觀光客來嘉，市府團隊繼26日拜會泰國最重要的旅遊組織「出境旅遊協會」（TTAA），彼此交流觀光旅遊合作意向，今（28）日續於泰國曼谷舉辦觀光推介會。市長黃敏惠率領市府團隊及嘉邑城隍廟、觀光及產業界代表，原汁原味展現嘉義市最獨特、最在地的宗教文化及特色產業。嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩的家將走陣表演及臉譜彩繪體驗令與會人士頻呼「泰」驚豔，同行的13家在地業者熱情介紹獨「嘉」的特色產品，讓與會貴賓、泰國旅遊業及媒體界深度瞭解嘉義市的美。

▲▼ 嘉義市政府赴泰拚觀光 家將表演讓人大呼「泰」驚豔 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠今日清唱兩句「高山青」開場，介紹座落於阿里山林業樞紐的嘉義市是座小得剛剛好的城市，有著最勤奮努力的市民，共同為城市的發展努力。黃敏惠市長指出，根據交通部觀光局統計，2013年泰國遊客來台人數為10萬4,182人次，2019年來到41萬385人次，6年內成長了4倍；截至今年4月泰國來台的遊客更經累計12萬9,315人次，足見泰國來台觀光的發展潛力。更重要的是，台灣與泰國的熱情與友善成為兩國間的共同語言，因此特別以泰國作為嘉義市疫後推廣國際觀光旅遊的起點。

▲▼ 嘉義市政府赴泰拚觀光 家將表演讓人大呼「泰」驚豔 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，「木都」嘉義市有悠遠且豐富的人文歷史，市區保有6千多棟木造建築，宛如一座城市森林。建城300餘年的嘉義市更完整保存許多特別的宗教節慶文化，例如每年玄天上帝誕辰舉辦的高空鞦韆節、嘉邑城隍廟的中元祭，都是充滿亮點、值得國際遊客前來感受的傳統慶典。嘉義與「家意」同音，嘉義人與天俱來的熱情，讓許多遊客深深感受彷彿回家般的親切。熱情邀請泰國觀光客來台旅遊一定要走訪嘉義市，體驗賓至如歸的熱情。

▲▼ 嘉義市政府赴泰拚觀光 家將表演讓人大呼「泰」驚豔 。（圖／嘉義市政府提供）

外交部駐泰國代表處副代表薛秀媚公使表示，疫情對各國的觀光旅宿業造成巨大衝擊，感謝黃敏惠市長親率團隊，成為城市最佳代言人，從觀光、文化、產業與宗教等各方各面介紹嘉義市的精采。薛公使盛讚黃敏惠市長觀光推廣不遺餘力，實為縣市表率，表示嘉義市是全台知名的觀光勝地，無論是文化、美食或宗教遊程，都充滿人文魅力與深度。而且根據交通部觀光局統計，111年嘉義市旅宿業人次不僅回升至184萬人次，更創下了歷史新高，亮眼的成果展現了嘉義市政府團隊的努力。希望外交部能為嘉義市更添助力，透過雙向交流，讓嘉義市躍上國際舞台，振興台灣的國際之旅。

▲▼ 嘉義市政府赴泰拚觀光 家將表演讓人大呼「泰」驚豔 。（圖／嘉義市政府提供）

交通部觀光局駐曼谷辦事處主任陳憶婷表示，嘉義市是疫後第一個由縣市長帶隊前往泰國辧理觀光推介會的城市，泰國是台灣在東南亞重要的觀光市場，觀光局推出團客人數在4人以上，旅遊天數三天兩夜以上，即可以申請5000元的團費補助，期待透過與泰國業者的合作，以及各項優惠措施的推動，吸引更多泰國朋友前來嘉義市探索美景、品味美食，體驗豐富的文化活動。

泰國出境旅遊協會(TTAA)副會長Somchai Chomraka表示，感謝黃敏惠市長的到訪，使嘉義市在泰國的觀光市場上獲得更大的影響力，期待未來透過航空公司與旅行社的合作，將嘉義市的旅遊平台推廣到泰國市場。泰國台灣商會聯合總會總會長陳漢川表示，在泰國有5,000家台商企業、逾25萬台人於此，今年台灣更躍升為對泰國的第一大投資國，期待未來台灣與泰國能在各方面上更緊密。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，近幾年的疫情確實對全球觀光產業造成很大的衝擊，但台灣仍是國際旅遊市場熱門首選之一，像是日本知名雜誌《BRUTUS》4月以「久違的海外，從台灣開始」為題，讓台灣再登封面，並介紹嘉義市是個充滿懷舊與新潮的南部城市。Netflix曾在2019年製作紀錄片「世界小吃」亞洲篇，就介紹嘉義地區4種小吃，其中的沙鍋魚頭、雞肉飯及豆漿豆花就在嘉義市，嘉義市已成為國際旅遊的新標竿。

今天的推介會除由市府介紹嘉義市城市形象，城隍廟總幹事葛永樂、嘉義市旅館業者代表蘭桂坊花園酒店總經理顏永明、嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗等人也分別介紹嘉義市宗教、特色旅館、美食伴手禮等觀光旅遊資訊。城隍廟更安排吉勝堂走陣，將臺灣特有家將表演原汁原味帶到現場，豔驚四座，掌聲不斷。會場並設有業者交流區，13個嘉義市業者攤位擠滿臺泰業者，彼此把握機會熱烈交流；城隍廟的攤位安排家將臉譜彩繪，現場演示家將臉譜的彩繪過程，同時開放體驗，希望開啟雙邊城市文化藝術、觀光旅遊等進一步交流的契機。

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