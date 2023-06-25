嘉義家扶包越南粽慶端午　市長黃敏惠與新住民同樂

▲▼ 嘉義家扶包粽慶端午 台越齊飄香傳溫情 黃敏惠市長包越南粽同樂 。（圖／嘉義市政府提供）

翁伊森／嘉義報導

嘉義家扶中心日舉辦「粽葉飄香傳溫情」活動，邀請所服務的家庭共30戶家庭共90名親子參與，因服務家庭有來自不同國籍新住民家庭，所以除了傳統台灣粽，今年邀請越南媽媽帶領部分家長們一起包越南粽，另還有手做龍舟及立蛋遊戲等，透過節慶美食遊戲，全家人共度美好的幸福佳節，黃敏惠市長也和越南媽媽一同體驗包越南粽，場面熱鬧溫馨。

黃敏惠市長表示，嘉義家扶中心每年都辦包粽活動，將大家聚集在一起同樂，感謝家扶團隊的用心、各界善心人士贊助最好的物資，讓大人小孩體驗包粽子，這次更融入了多元文化，邀請新住民媽媽來教大家包越南粽子，讓每顆用愛填滿的粽子串起彼此感情，端午節也變得更有意義、有價值。

黃敏惠市長也特別和現場親子們呼籲，經過了三年多的疫情，大家已經養成了良好的衛生習慣，然而現在還有腸病毒、登革熱需要預防，因此還是要勤洗手消毒，並且倒掉室外積水的容器，希望大家都能健康、平安快樂地度過端午佳節，創造滿滿幸福回憶。



家扶中心沈明彥主任表示，幾年的粽葉飄香活動，已有許多家長學會了綁粽子，其中不少是新住民家庭，此次特地融合了越南粽，並且由越南籍媽媽來教學，實踐了端午佳節的溫馨傳承，現場也看見同組阿嬤教年輕媽媽綁粽子，回應了許多善心人士團體的慷慨贊助，每一顆粽子的豬肉、香菇、蝦米及鹹鴨蛋等，美味中帶著感動與感恩，家長也陪伴著子女一起共創美好的佳節親子時光。

嘉義家扶中心表示，就讀高二的阿瑞，已經連續兩年跟著媽媽參加綁粽活動，這次想要學紮實的綁好台灣粽外，還報名了越南粽組，和媽媽一起學綁越南粽，在新住民阮阿姨的教導下，將長糯米、豬肉、綠豆，平鋪於芭蕉葉上並捲起來，再以繩子一圈圈的綁緊，總共完成了各一串的台灣粽和越南粽，顯得開心有成就呢！另外，國小的小可和媽媽第一次參加活動，跟著同組的阿瑞哥哥，慢慢的學怎麼放米和料，綁繩就由小可媽媽來完成，母女兩人都覺得新鮮有趣，回家就可以煮熟和哥哥姊姊一起享用呢！此次越南粽是由中心服務家庭阮女士來教導，讓家長們知道越南粽的款料與特色，也認識到越南粽有幾種吃法，可以切成適合入口的大小後，煎、炸、蒸都可以，口感也會隨之不同。