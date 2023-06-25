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嘉義市打造全齡共享城市　福利社區化旗艦計畫志工授旗

▲▼ 112年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫－點亮社區之愛 跨越世代全齡共享-女力志工、壯世代志工授證、宣示暨授旗儀式 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義市  112年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫－點亮社區之愛 跨越世代全齡共享-女力志工、壯世代志工授證、宣示暨授旗儀式 。（圖／嘉義市政府提供）

翁伊森／嘉義報導

由嘉義市政府補助嘉義市西區福民社區發展協會辦理之「112年度嘉義市金艦獎頒獎暨大旗艦續航宣示活動」在何庄社彰武宮廟前廣場盛大舉行。黃敏惠市長也親自出席授證予每位女力志工、壯世代志工，期待「點亮社區之愛 跨越世代全齡共享-福利社區化旗艦型計畫」能引導社區開啟互助共好的分享模式。

▲▼ 112年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫－點亮社區之愛 跨越世代全齡共享-女力志工、壯世代志工授證、宣示暨授旗儀式 。（圖／嘉義縣政府提供）

黃敏惠市長表示，為了嘉義市的幸福與永續發展，市府團隊長期陪伴社區發展協會成長，不斷結合民間力量繼續努力打拼，堅持創新與傳承，期待能夠號召更多市民一同來加入女力志工及壯世代志工的行列，旗艦女力志工以發揮女力充權、世界接軌之創新服務精神，展現女性魅力為宗旨；壯世代志工隊則以翻轉高齡、勇壯世代，展現高齡者活力，市府與社區組織協力推動各項社會福利，不斷創新及突破，跨越社區的藩籬界線資源共享，提昇公益服務量能為社區居民帶來幸福感。

▲▼ 112年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫－點亮社區之愛 跨越世代全齡共享-女力志工、壯世代志工授證、宣示暨授旗儀式 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會處長李思賢表示，透過市府、西區區公所及嘉義市社區培力育成中心的輔導，今年聯合社區旗艦團隊，延續「高齡人力再優化」、「青年返鄉再創生」、「社區照顧再升級」、「社區擾動再融合」、「文化底蘊再發現」、「女力培力再充權」及「惜食資源再分配」等七大目標，並針對不同族群規劃多元福利的創新內容，以「公私協力」、「由下而上」的方式，讓發展成熟的社區，引領其他潛力型社區，發揮聯合社區的精神，傳承精神及建立永續共好社區。

正式成軍的旗艦女力志工隊，隊名為「旗艦女子力」係因各社區的志工普遍為女性，但決策者大部份為男性，為了帶動女性對公共事務的參與及決策，旗艦計畫從第一年的女力基礎培力、第二年增能訓練到第三年的女力充權等課程，鼓勵女性社會參與提升參與的深廣度。經過這兩年多的培力後，各社區培力多位女性導覽解說員和優秀的女性幹部，也在自己的社區執行與推動多項計畫，再再展現女性在各方面優秀的能力，所以「女子」力在一起就是「好」力，有無限可能的旗艦「女子力」「好」讚之意。

同樣成立的「壯世代志工隊」取名為「七壯世」係因志工隊成員是由旗艦計畫7個協力社區之壯世代志工所組成。嘉義市政府「十大旗艦計畫藍圖」-「樂齡勇壯城」計畫中明確定義「壯世代」一詞泛指台灣嬰兒潮世代的三、四、五年級生，力圖取代「老人」、「銀髮族」等負面字眼，翻轉各界對高齡的負面認知。而本市旗艦計畫也跟隨這股壯世代風潮將原先之『橘世代』服務方案轉型為「壯世代」自我超越與社會關懷角色，投入跨社區的獨居老人及雙老家庭關懷訪視服務，看到了長者臉上因壯世代志工的探視、關懷問安，快樂與滿足由少變多，由拒絕到接受在這中間深深的注入，一股比親情更深的熟悉情感，溫藏一份濃濃跨越親情元素，凸顯壯世代的公益價值與自我實現。

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