嘉義市首創老舊木屋電線更新補助　補助100戶經濟弱勢戶優先

▲▼老舊木屋電線藏危機 市府首創補助電線更新 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市素有「木都」的美稱，據統計嘉義市區仍擁有超過6千棟木造建築，這些木屋歷經幾十載而存在，是嘉義市獨一無二的珍貴資產。而歷史悠久的木造建築也面臨管線老舊破損的問題，衍生居住上的風險。市府為了改善並鼓勵加速汰換老舊的電線管路，推出全國首創的「老舊危險電線更新補助計畫」。針對嘉義市的木造建築，一戶最高可以補助6萬元！申請時間自112年6月26日至7月26日(額滿)為止，共計補助100戶，經濟弱勢戶優先。

市府都市發展處許懷群處長表示，這次補助項目包括更新老舊電線、插座及開關設備、配電箱及配電設備、既有台電電表等，也可以補助申請安裝住宅火災警報器。全面更新電線後，能改善房屋內老舊線路承載不足的狀況，未來使用電鍋、吹風機等高功率電器時，也不再緊張兮兮擔心跳電，有效提升木屋生活品質。為了讓民眾更了解申請補助流程，市府將於7月1日(週六)上午10點30分舉辦補助政策說明會，地點在嘉義之心城市願景館，將詳細說明計畫補助內容，歡迎民眾踴躍參加。

市府都市發展處表示，配合十大旗艦計畫-舊城創新生，並守護嘉義市木造建築，重新活化老屋生命力，市府也積極推動相關政策，如文化局「舊屋力」、「老屋卸妝」及都市發展處「嘉義市木造建築潛力點調查及整建計畫」等，藉此延續木都的特色及價值，並活化舊市區機能及經濟發展。112年更是開創全國首例，編列預算補助木建築的老舊電線更新，讓都市防災基盤更為穩固。歡迎想要改善木屋老舊危險電線的市民，可以尋找合格的電器承裝業者估價，向市府提出申請通過後即可施工，並後續請領補助款。民眾如有相關問題，可以電洽市府都市發展處都市更新科(電話：05-2254321#133)。

● 都發處「嘉義市木造建築老舊危險電線更新」補助公告：

https://urban.chiayi.gov.tw/News_Content.aspx?n=3875&s=783698

● 補助政策說明會

活動費用：免費報名

報名連結：https://www.surveycake.com/s/mlNMr

地點：嘉義之心城市願景館（車站廣場旁，中山路524號）

連絡電話：05-2254321#133 嘉義市政府都市發展處 陳小姐