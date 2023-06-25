防堵餵食幼童不明藥品　嘉義市幼兒園製作託藥措施流程

▲嘉義市防堵不當餵藥，市政府製作託藥措施流程圖 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

針對某幼兒園爆出疑似事件後，引起全國幼兒家長恐慌，嘉義市政府立即研擬「託藥措施流程」，並印製單張發送至公私立幼兒園讓家長知悉，並要求確實執行「五對原則」(對的人、對的藥物、對的劑量、對的時間、對的用藥方法)，強化幼童安全網，杜絕任何危害幼兒安全事件在嘉義市發生。

教育處處長林立生表示，嘉義市公告的託藥措施流程主要是要告知家長幼兒園完整的託藥機制，讓家長放心；但如果「委託服藥同意書」家長無完整填寫，且園方在無法聯繫上家長以確認用藥方式的情形下，園方將無法協助用藥。



此外，在事件發生之初，嘉義市長黃敏惠隨即責成教育處於6月12日協同嘉義市幼教學會理事長王秋華、輔導理事長趙世煇及李雯苑園長一同前往位於本市同加盟系列的幼兒園關心，並提出五心幼兒教育措施。

「愛心」市府責請各園所務必透過研習、會議或活動等任何管道，積極宣導以愛為本的教育理念。

「安心」，防範於未然，透過各種教保研習讓基層教保服務人員了解用藥安全的重要性。

「用心」，未來將持續督請園所務必重視幼童用藥安全，並佐以稽查機制，提醒園所用心對待幼兒，決不允許有不當管教情事發生。

「放心」，市府如接到任何不當管教案件，將依據幼兒教育及照顧法等相關規定辦理。

「開心」，當所有的孩子都沈浸在愛的教育環境裡學習，那發自內心的微笑將是所有教育者的希望。

教育處強調，做好更嚴謹的用藥措施，讓幼兒都能安心上學，也讓家長能夠放心，嘉義市政府責無旁貸，即日起，若有需要的家長，亦可至市府3樓教育處領取流程單張。如果針對託藥措施流程有相關疑義，可逕洽詢市府教育處特幼教育科洽詢（05-2254321#333）。