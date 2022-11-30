為進入職場預做準備　慈協輔導弱勢民眾擔任物資銀行配送員

▲弱勢民眾擔任物資銀行配送員 。（圖／嘉義縣政府提供） 。

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣物資銀行為輔導具工作意願且有工作能力的弱勢民眾為日後進入職場預做準備，以物資銀行為短期服務場域，由他們擔任物資配送員，並結合聖保羅麵包等多家廠商，將愛心物資送給課後輔導班、長照據點…等。這項名為培力就業的計畫，匯集了各界愛心，讓照顧弱勢的服務面向更加落實及多元化。

嘉義縣長翁章梁指出，社會局結合嘉義縣慈善團體聯合協會辦理嘉義縣物資銀行，獲得民間單位和企業的大力支持，募得的愛心物資經社工評估後，協助有困難的個人與家庭，及時提供民生類物資，維持其基本生活品質及舒緩經濟壓力，截至目前受益對象已超過23萬9,681人次。

社會局並結合聖保羅、樹蒞香、豬小妹麵包店、民雄肉包、福源肉粽、阿霞肉粽等21家在地商店，輔導弱勢民眾擔任物資銀行配送員，將愛心物資配送至課後輔導班、長照據點、愛心食物冰箱等場域，讓需要的弱勢朋友們，都能感受到縣府及社會大眾滿滿的愛。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長周信成表示，物資銀行長期關懷弱勢民眾，不僅僅只是陪伴，更提供就業機會，今年與勞動部發展署申請多元就業方案及結合在地資源，協助服務在案的弱勢民眾，提供工作場域，協助其經濟獨立，進而自立。呼籲各界愛心商店共同加入關懷弱勢行列，有意願加入友善廠商者，請洽詢嘉義縣慈善團體聯合協會05-3622123#20 簡總幹事。

嘉義縣社會局長張翠瑤說，為讓弱勢族群有機會看見不一樣的人生風景，政府需要為他們開啟一扇窗，提供培力就業就是一個很好的媒介機會。除了物資供給，更落實惜食觀念，共享食材於社區民眾。

聖保羅朴子店店長劉惠姍指出，社會上有很多需要關懷的弱勢朋友，他們的生活並不容易，聖保羅很高興能有提供愛心服務的機會，也會一直做下去，希望拋磚引玉，讓更多民間單位及企業一起加入輸送愛心的行列。