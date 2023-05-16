看不慣警專同學工作態度　派出所內拳打腳踢下場曝

▲中山分局長春路派出所去年爆發警專同學所內拳打腳踢的傷害案件。（示意圖／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市黃姓警員因為看不慣警專同期的李姓警員工作態度不佳，又屢勸不聽，去年7月間，黃警一時衝動，竟在派出所內直接對李警拳打腳踢，導致李警頭部等處挫傷，檢察官安排雙方調解未成，台北地檢署16日依傷害罪將黃警提起公訴。

據了解，被告黃姓警員和李姓警員是警專同學，2人目前都是20多歲，畢業後原本分發不同單位服務，後來同時被調到台北市警中山分局長春路派出所，黃警發現久未見面的李姓警員在上班的時候時常精神不濟，執行勤務又不積極，基於同窗情誼，曾多次勸告。

但黃警認為李警毫無改善，2022年7月間，黃警暴走怒打李警，派出所內其他學長發現，立刻將2人拉開，但李警頭部等多處挫傷，堅持提告黃警傷害，且質疑副所長吃案，也控告副所長涉嫌瀆職。

檢察官調查，當時警方督察單位曾介入調查，將2人分別懲處並調離職務，不能說長官毫無作為，因此將副所長被控部分，以他字案簽結。

至於這2位警專同學一開始也表示願意對傷害案件進行調解，但首度開庭時，黃警因故未到，要再進行第2次調解時，受傷的李警決定拒絕，檢察官因此依驗傷單等事證，依傷害罪將黃姓警員提起公訴。