十軍團同寢士官2死　「1人疑枉死」家屬提告殺人罪

記者林彥臣／綜合報導

陸軍十軍團26日傳出2名同寢的陳姓上士身亡事件，台中地檢署相驗過後，初步認定33歲陳姓上士是一氧化碳中毒，自殺身亡，家屬對死因沒有意見，但是29歲的陳姓上士，家屬則對死因有意見，已對33歲的陳姓上士提出殺人的告訴。甚至還有疑似29歲陳姓上士的家屬，在臉書私密社團表示，弟弟的第二個小孩才剛出生，沒有理由輕生，「怎麼能這樣帶走他」。

陸軍第十軍團指揮部指出，今日上午早點名時，發現該2名陳姓上士集合未到，隨後在寢室發現2人不明原因昏迷，立即施以心肺復甦術、送醫搶救，不幸宣告不治。

▲陸軍十軍團傳出2上士寢室內死亡，29歲陳姓上士的家屬對死因有意見，已對33歲陳姓上士提出殺人的告訴。



台中地檢署賴旻諺會同軍、警、家屬相驗後，初步認定33歲陳姓上士是一氧化碳中毒，自殺身亡，家屬對死因沒有意見，但是29歲的陳姓上士，家屬則對死因有意見，已對33歲的陳姓上士提出殺人的告訴。檢察官將擇期解剖釐清死因。

根據《聯合報》報導，疑似29歲陳姓上士的家屬，在臉書社團「神經病媽媽復健班」發文表示，在寢室發現一個一氧化碳鋼瓶，還有留遺書，但對方家屬卻指控是弟弟引導尋短，「我覺得我真的快昏倒了，可不可以這一切都是夢」。

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