快訊／陸軍十軍團驚傳2上士雙亡　士官長巡房見2人昏迷送醫不治

▲陸軍十軍團26日驚傳2名上士在營區內雙亡。（示意圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

陸軍十軍團26日驚傳2名上士在營區內雙亡！據悉，今上午由十軍團五支部運輸兵群運輸第一營的士官長，在2名上士的寢室中，發現2人昏迷不醒，疑留有遺書，立即實施CPR後，緊急分別送往大雅清泉醫院及沙鹿光田醫院搶救，仍不幸宣告不治。十軍團稍早證實此消息，但詳細情形待進一步調查。

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