綠陣營立委提名一波三折！　自5月起已累積5人退選

▲民進黨2024立委提名至今有5人退選。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨積極布局2024立委選舉，除了黨內同志外，也徵召不同黨籍的人才組織「民主大聯盟」，但提名過程似乎一波三折，自提名以來，目前已退選5人，先後分別為桃園市議員楊家俍、立委陳歐珀、政治評論員李正皓、前副秘書長林飛帆、基隆市議員張秉鈞。

原先在桃園市第五選區（平鎮龍潭）立委初選勝出的楊家俍5月9日拋下震撼彈，說明自己在20幾年前曾因在網路張貼「深夜孤寂，需要妳的慰藉」短文，觸犯《兒童及少年性交易防制條例》留下案底，因而宣布放棄提名資格。

宜蘭縣立委陳歐珀則是遭爆料使用「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙集團旗下房產、車輛，為顧全大局，5月21日深夜宣布退選放棄連任。

民進黨新北市立委第9選區（永和、中和）原與李正皓合作參選立委，而後李正皓因深陷偷拍爭議，於6月8日宣布退選，他表示，「社會上99.9％的人都理解我是清白角色。選舉過程中卻不斷被當成箭靶，我應該退一步，還民進黨真正做性平改革的可能。」

民進黨於5月31日徵召林飛帆參選台北市第3選區（中山、北松山）立委，不料，當天深夜就爆出前婦女部黨工遭廠商性騷擾案，林飛帆是當時負責督導婦女部的副秘書長；雖民進黨6月9日公布調查報告，認為林飛帆相關處置，與中央黨部既有規定並無相違背之處，不過，林飛帆6月13日仍召開記者會，宣布退選立委。

原基隆市立委參選人張秉鈞疑涉詐領助理費，檢方複訊後認為涉犯貪污重罪和串證之虞，6月21日基隆地院裁定張秉鈞與他的父母都裁定羈押。對此，張秉鈞透過弟弟張偉麒6月26日下午代替他在臉書發出退選聲明。