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大陸 大陸焦點 特派現場

陸：「瓦格納事件」是俄羅斯內政　支持維護國家穩定

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部發言人毛寧26日表示，「瓦格納集團」的事件是俄羅斯內政，中方支持也相信俄羅斯能夠維護國家穩定，實現發展繁榮。

大陸外交部26日舉行例行記者會，有外媒記者詢問陸方對於「瓦格納集團」兵變事件的立場。

毛寧回應，「瓦格納集團」的事件是俄羅斯的內政，作為友好鄰邦和新時代全面戰略協作夥伴，中方支持也相信俄羅斯能夠維護國家穩定，實現發展繁榮。

▼「瓦格納集團」兵變事件再一日之內結束，未爆發大規模衝突。（圖／路透社）

▲▼ 俄羅斯傭兵組織瓦格納集團,Wagner。（圖／路透）

另外，對於大陸國家主席習近平是否有就「瓦格納集團」事件與俄羅斯總統普丁通電話，毛寧指出，中俄各層級保持著密切良好的溝通，「至於你提到的具體通話，我沒有可以提供的消息。」

值得注意的是，大陸官方並沒有在事件發生的第一時間就公開表明立場，而是直到25日晚間9時多，事件已經告一段落後，才由大陸外交部以「答記者問」的方式正式發聲。

大陸外交部在「答記者問」中表示，「這是俄羅斯的內政。作為友好鄰邦和新時代全面戰略協作夥伴，中方支持俄羅斯維護國家穩定，實現發展繁榮。」這與毛寧26日在例行記者會上所說的內容幾乎完全相同。

▲▼ 俄羅斯傭兵組織瓦格納集團,Wagner。（圖／路透）

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