「瓦格納兵變」未影響巴赫姆特戰況　烏防長：主要反攻尚未到來

▲瓦格納叛變未對戰事產生影響,烏克蘭士兵如今還在巴赫姆特前線奮戰。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯軍方與攻烏主力瓦格納集團決裂,原本外界期望烏克蘭趁機反攻,但烏克蘭士兵卻透露,瓦格納兵變並未對巴赫姆特的戰事產生影響,甚至懷疑瓦格納大動作槓上俄軍只是一種障眼法。烏克蘭也否認他們如今已發動「閃電戰」反攻,不過他們有信心,烏方一旦展開反攻就會贏。

據法新社報導,巴赫姆特(Bakhmut)近期有大批傷兵從戰場上返回治療,一名在前線附近從醫的外科醫生也證實,他這幾天的病人有上升趨勢。從前線返回的26歲烏克蘭士兵納扎(Nazar)透露,「我們多數人都很清楚,俄軍們還在這裡。他們還沒走,他們還在同樣的地方。」

即使瓦格納上周末發動了戲劇性的武裝叛亂,但納扎透露,前線的戰況一點也沒有受到影響,讓不少烏克蘭士兵質疑,瓦格納叛變的消息只是俄國用來欺騙烏克蘭的障眼法,「他們在網上發布假新聞,試圖讓我們失控,因為巴赫姆特還在持續戰鬥,俄軍今天也和昨天一樣發動了襲擊」。

