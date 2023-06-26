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瓦格納叛變恐讓普丁「更專制殘酷」　烏俄戰爭下一步該怎麼走？

▲▼俄羅斯總統普丁與瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁與瓦格納集團首腦普里格津。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

普里格津（Yevgeny Prigozhin）率領傭兵組織瓦格納集團（Wagner）叛變後，在白俄羅斯總統盧卡申科的斡旋下撤兵，而俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的下一步該怎麼走？此事件又會對烏俄戰爭帶來什麼影響？英國媒體BBC做出以下整理：

普丁的下一步　可能變更專制與殘酷

BBC形容，瓦格納叛變事件是普丁掌權20多年來最大的挑戰，雖然眼前的風險看似已得到控制，但現在的普丁可說是傷痕累累。事實上，普丁自24日在電視上發表公開演說，抨擊瓦格納是在背後捅刀後，就再也沒有公開露面，現階段也不清楚他的行蹤。

波蘭前外交部長西科爾斯基（Radek Sikorski）認為，普丁的下一步可能會「清洗」那些他認為不忠誠的人，這也意味著他的政權將變得更專制和殘酷。

普里格津接受斡旋　但不會就此罷手

儘管普里格津宣布撤兵，並在俄羅斯撤銷刑事控訴後，將前往白俄羅斯，但俄國分析人士認為，他並不會就此罷手，且質疑盧卡申科（Alexander Lukashenko）並沒有能力控制住他。

BBC提到，普里格津在烏俄戰爭中扮演重要角色，也可說是數萬名武裝分子的魁儡領袖，而他公然挑戰普丁權威後，到底在斡旋之下和莫斯科當局達成何種協議還不得而知。觀察人士認為，如果瓦格納集團跟隨他一起到白俄，那麼將持續對白俄、俄羅斯和烏克蘭造成威脅。

▲▼俄國總統普丁訪白俄羅斯，與總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會面。（圖／路透）

▲白俄總統盧卡申科（右）居中斡旋平息叛變。（圖／路透）

瓦格納集團的未來　可能跟著去白俄

普里格津的叛變在白俄羅斯居中斡旋之下落幕，普里格津將前往白俄羅斯，刑事案件撤銷，瓦格納戰士返回基地，至於未參與叛亂的瓦格納士兵則是獲准被納入俄羅斯正規軍。

然而，目前還不清楚瓦格納士兵是否會和俄羅斯正規軍合作，並融入俄羅斯軍隊，甚至不清楚俄羅斯正規軍是否願意和瓦格納士兵並肩作戰。分析人士認為，就連瓦格納士兵會不會回到烏俄戰爭前線都還是個問題。

分析人士也擔心，如果瓦格納士兵跟著普里格津一起前往白俄羅斯，那麼該處就是離烏克蘭首都基輔最近的地方，無法排除任何進攻的可能性。

▲▼傭兵組織瓦格納集團（Wagner）。（圖／路透）

▲瓦格納集團撤離羅斯托夫。（圖／路透）

瓦格納叛變引內鬨　烏軍藉機反攻

莫斯科當局聲稱，瓦格納叛變到目前為止沒有對戰爭造成影響。然而俄羅斯軍隊的士氣卻已經遭受打擊，分析人士認為，取決於叛變後續走向，未來數天內俄軍可能會發生內鬨，而烏克蘭也必須在俄軍不穩定的情況下尋找機會。

俄羅斯的動盪形同提供給烏克蘭一扇機會之窗，美國前駐烏克蘭大使泰勒（Bill Taylor）表示，烏克蘭軍隊目前處於有利的位置，可以利用此次叛變來找到俄軍的戰略弱點。

俄羅斯民眾怎麼想？

R. Politik政治分析公司負責人史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）指出，許多俄羅斯菁英階層指責普丁，在事情發生到現在這個階段，沒有做出適當的反應，「這個事件對普丁的立場造成嚴重打擊。」

儘管現在很難從公眾輿論中得出叛變的結論，但從瓦格納集團撤離羅斯托夫（Rostov）時，周圍群眾歡呼、高喊「瓦格納」並鳴槍歡送的情況來看，普丁應該要對此感到非常擔憂。

►俄羅斯防長露面了！「瓦格納叛變」後急奔駐烏軍營視察
►普丁2024連任有危險！傳俄考慮「換新人」　原諒瓦格納恐釀變革
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