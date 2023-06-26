19歲雙煞為貴賓狗爆殺機！寵物店員手臂遭砍掉地...接不回搶命中

▲員林市一家寵物店店員被砍斷手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市1間寵物店昨晚發生砍殺事件，2名年僅19歲兇嫌不爽要買「貴賓犬」被看不起，帶著預藏的刀械及辣椒水，前往店家將24歲林姓店員右手前臂被柴刀砍斷，手臂也掉落在地板，頭部及身上還有9處深可見骨的刀傷，失血過多進加護病房急救，如今手臂也無法接回，性命垂危。

警方初步調查，起事件發生在25日晚間7點，行凶的陳男（19歲）、張男（19歲）家住宜蘭市，日前透過網路欲向該店家購買貴賓狗，雙方已在電話中發生不快，昨天陳、張主動上門與林姓店員理論，爆發口角衝突，陳、張從隨身的包包內先拿出辣椒水噴向對方，不料辣椒噴霧又回噴到自己臉上，2名女店員也被噴到眼睛睜不開。

▲地板留下血跡斑斑的腳印，柴刀上都是血。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳、張2人被自己的辣椒水噴到滿臉，氣得火冒三丈，又從包包內拿出柴刀和榔頭，往林姓店員的右前臂及身上狂砍，林男的前臂連同手掌當場被斬斷掉落地上，身上也有9處刀傷，地板留下一道道長長的鞋印血痕，怵目驚心。

消防到場後，將被辣椒水噴到的2女店員、2兇嫌送醫院清洗，而受重傷慘遭斷臂的林男，則送員基急救，因失血過多，再轉送大醫院急救，經院方表示，手臂已經確定無法接回，因傷勢嚴重目前仍在加護病房搶救中，陳、張兩人被警方依殺人、重傷害、毀損等罪嫌移送。

▲警方前往現場蒐證。（圖／記者唐詠絮翻攝）