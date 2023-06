19歲富商兒命喪泰坦號　母親：他帶著魔術方塊原本要破世界紀錄

▲英籍巴基斯坦裔富商達武德與他19歲的兒子蘇里曼。(組圖/CFP、路透)

記者詹雅婷/綜合報導

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」失聯後尋獲殘骸,推測內部5人已因內爆全數罹難。當中最年輕的死者是19歲來自巴基斯坦的蘇里曼(Suleman Dawood),他的母親受訪時透露,其實兒子很想參加這趟旅程,計畫要在深海破解魔術方塊打破金氏世界紀錄。

綜合BBC等報導,蘇里曼先前傳出很猶豫是否登上泰坦號的消息,甚至有些畏懼,但因為父親達武德(Shahzada Dawood)一直對鐵達尼號很感興趣,為了在父親節給爸爸一個禮物,決定陪著爸爸登上泰坦號。不過蘇里曼母親克里絲汀(Christine Dawood)透露,其實蘇里曼是真的想參加這次的行程,曾提及「要在3700公尺深的鐵達尼號破解魔術方塊」,且已經申請金氏世界紀錄,要在深海中破解魔術方塊,達武德還帶著相機要把這一刻記錄下來。

▼蘇里曼非常喜歡魔術方塊,會隨身攜帶。

Tragic Loss: Teenager's Dream of Breaking World Record Ends; Took Rubik's Cube to Break Record#Newsupdate #newspaper #bnnbreaking #SulemanDawood #WorldRecordDreams #TragicLoss #RubiksCubeEnthusiast #TitanicWreckDive pic.twitter.com/bR5r7x8p0f