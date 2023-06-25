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美軍用900元「Xbox遊戲手把」操縱核潛艦　118萬元操縱桿秒棄用

▲▼美國維吉尼亞級核動力潛艦（Virginia-class submarine）北達科他號（USS North Dakota）。（圖／路透）

▲維吉尼亞級核潛艦上的部分設施，使用Xbox 360的手把進行操控。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

日前才發生「內爆」的鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」，被許多外媒報導指出，內部是靠一個遊戲機風格的手把操縱，引發正反兩面不同的討論。但事實上，不只是「泰坦號」使用遊戲手把操縱，美軍維吉尼亞級核潛艦（Virginia-class submarine）部分設施也是使用Xbox 360的手把進行操控。

▲▼泰坦號。（圖／翻攝自Ocean Gate）

▲泰坦號用遊戲機手把操縱，讓相關話題引發討論。（圖／翻攝自Ocean Gate）

根據《今日美國》（USA Today）2018年報導，維吉尼亞級核潛艦「科羅拉多號」（USS Colorado）正式啟用，率先搭載了一個非傳統的電玩主機手把，而且是所有的維吉尼亞級潛艦，都使用電玩手把。

美國海軍當時表示，這些新型潛艦將配備一對新型潛望鏡，這些潛望鏡擁有高解析度攝影機，可進行360度旋轉，並將影像傳輸到控制室的螢幕上。

時任科羅拉多號的艦長科普（Reed Koepp）指出，使用現成技術可以節省開支，而控制器對潛艦的水兵來說非常直觀，畢竟每個年輕水兵都會使用Xbox 360手把，而且到處都買得到，所以後勤很方便。

114萬控制桿太難用！美軍改用「Xbox手把」…開核潛艦就像玩遊戲（翻攝自美軍/Lockheed Martin）

▲Xbox 360手把不僅容易上手，而且成本還很便宜。（翻攝自美軍／Lockheed Martin）

Engadget於2017年的報導也指出，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）所設計的「直升機式操縱桿」要價38000美元（約新台幣118萬元）卻招致基層滿滿的負評，幾乎都是「笨重與不便」的回饋，後來改成使用Xbox 360的手把來控制，不但更好上手，成本還只要30美元（約新台幣930元）。

其實除了潛艦之外，美軍也將遊戲手把，應用在控制無人車、無人機等載具，可說是非常簡單且成本低廉的操控方式。

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