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親戚小孩來燒烤店幫忙！老闆因「這點」挨罰10萬元

親戚孩子去妻子燒烤店鍛鍊，被當局依雇用童工為由罰10萬。（示意圖／Pexels）

▲親戚孩子到妻子的燒烤店幫忙，被當局依雇用童工為由罰10萬。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日大陸一位男子表示，老婆開了一家燒烤店，去年暑假讓親戚小孩來店裡幫忙，不料卻被執法當局依雇用童工為由，罰了他們2.5萬人民幣（約新台幣10.7萬元）。

《極目新聞》報導，居住在陝西銅川一位蘇姓男子說，去年親戚想讓孩子磨鍊一下，就送他到老婆開的燒烤店幫忙，每月薪水1500人民幣（約新台幣6446元），每月10日發薪。勞動監察部門調查時稱，他們誘騙孩子簽合約，之後以非法雇用童工為由，罰了他們2.5萬人民幣（約新台幣10萬元）。

對此，銅川市勞動監察保障支隊審理科科長嚴姓男子表示，對於童工的界定是多方面的，嚴格來說，孩子父母也要負責，但基於人情沒裁罰，而該店沒有繳罰款，法院在6月也准許強制執行。

專家說，童工如果有領薪資和未滿16歲，業主就會受罰，所以資方一定要小心。報導稱，如果燒烤店有給小孩固定工資，就不能稱是幫忙，而小孩在燒烤店工作，也有安全疑慮，至於燒烤店認為局釣魚執法，和罰金過高等問題，可以透過正常管道申訴。

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