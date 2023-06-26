親戚小孩來燒烤店幫忙！老闆因「這點」挨罰10萬元

▲親戚孩子到妻子的燒烤店幫忙，被當局依雇用童工為由罰10萬。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日大陸一位男子表示，老婆開了一家燒烤店，去年暑假讓親戚小孩來店裡幫忙，不料卻被執法當局依雇用童工為由，罰了他們2.5萬人民幣（約新台幣10.7萬元）。

據《極目新聞》報導，居住在陝西銅川一位蘇姓男子說，去年親戚想讓孩子磨鍊一下，就送他到老婆開的燒烤店幫忙，每月薪水1500人民幣（約新台幣6446元），每月10日發薪。勞動監察部門調查時稱，他們誘騙孩子簽合約，之後以非法雇用童工為由，罰了他們2.5萬人民幣（約新台幣10萬元）。

對此，銅川市勞動監察保障支隊審理科科長嚴姓男子表示，對於童工的界定是多方面的，嚴格來說，孩子父母也要負責，但基於人情沒裁罰，而該店沒有繳罰款，法院在6月也准許強制執行。

專家說，童工如果有領薪資和未滿16歲，業主就會受罰，所以資方一定要小心。報導稱，如果燒烤店有給小孩固定工資，就不能稱是幫忙，而小孩在燒烤店工作，也有安全疑慮，至於燒烤店認為局釣魚執法，和罰金過高等問題，可以透過正常管道申訴。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 伺候婆婆壓力大…妻與「閨密」搞不倫 人夫目睹「沙發1幕」崩潰：在兒面前

▸ 沒煮飯遭白眼…婆婆閨密嘴臭「吃什麼吃」 她淚「家用全老公付」：小姑尪都來蹭

▸ 「林叨囝仔」7寶媽現身哭了…鞠躬道歉：很對不起大家 暴瘦模樣曝光