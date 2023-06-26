要翻身了！「4生肖」端午後財運旺炸　這2類人躺著爽數錢

▲2023年下半段，12生肖的運勢將重新進入新篇章。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

隨著端午假期結束，《搜狐》也分享4生肖將在未來1周財運爆棚，迎來人生高光。其中，生肖狗和虎將會有貴人相助，財神爺來也躲不掉；生肖馬也有機會過上優越的生活。

生肖狗

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生肖狗的人企圖心強，第六感很強，往往會根據自己的想法用最快的速度達成目標，尤其他們想把世間所有的美好都擁進懷裡，適應工作和生活環境的能力相當強，看上去雖然沒有什麼聰明才智，但實際上卻大智若愚，若再加上貴人支援，財神爺來也躲不掉。

生肖龍

生肖龍的人具備評估和分析的能力，凡事親力親為，未來一周運勢攀升、財路大開，還能在事業上取得巨大成就，並消除所有負面影響。除此之外，屬龍的人還熱愛最大程度的追求穩定及成功，因此未來一周一定財運亨達，事業一飛沖天。

生肖馬

生肖馬的人思維非常謹慎，腳踏實地的他們也終於在未來一周有所回報，在生活中也能保持自信等正面心態，因此事業將步步高升，有機會過上優越的生活。此外，你們的各種煩惱也會煙消雲散，未來的生活將會令人稱羨，家庭關係也會越來越和諧。

生肖虎

生肖虎的人未來一周收入將節節高升，運勢大爆發。你們擁有遠大的理想和抱負，喜歡充滿格調、接近大自然的生活，踏踏實實演繹自己的精彩，還經常會用別人意想不到的方法完成工作上的任務，未來1周生肖虎也會遇到上級的提拔和貴人的幫助，事業上將一路高歌。

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