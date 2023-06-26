朝特斯拉狂尿！男子遭「哨兵模式」拍下高清下體照...車主噁炸

▲特斯拉放停車場遭到隔壁車主亂尿尿，「哨兵模式」啟動全都被拍下來。（圖／翻攝自TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群臉書社團）

圖文／CTWANT

一名電動車特斯拉車主在臉書社團發文寫下，自己將車停在停車場，沒想到隔壁車主竟然不知道特斯拉有「哨兵模式」，直接對著他的車門來回解放，過程全部都被拍攝下來，更表示不到50公尺就有公園的公廁，認為對方是故意的，一旁他的小孩還在旁邊看爸爸做最壞示範。

一名特斯拉車主在「TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群」臉書社團發文寫出，「以為新聞有在報，台灣應該很多人都知道特斯拉有哨兵模式會錄影。但哨兵模式好像對於一些慣犯沒有嚇阻作用。」他表示23日下午他停在停車場後，遭到一名隔壁車主惡意尿在他的車門上，特斯拉的哨兵模式啟動全都拍了下來。

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▲男子的小孩在一旁全程目睹。（圖／翻攝自TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群）

他公開對方車子與車牌後四碼，甚至還有對方解放的照片、對方兒子在一旁的照片，以及被尿的車門照，他認為對方可能是慣犯，還會左右噴灑，甚至故意挑他的車來解放，不到自己的車後，更表示旁邊不到50公尺就有嘉義中正公園廁所，認為對方是故意的。

※《CTWANT》提醒您：不良行為，請勿模仿！

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