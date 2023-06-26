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出運了！命理師點名「4星座」鴻運當頭　一掃苦悶現況

（示意圖／pixabay）

▲4星座從今天開始鴻運當頭。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到6月的第5周，相信不少朋友都開始關心自己本周的運勢。搜狐網運勢專欄就點名了4大星座，指稱其從今（26）日開始就運勢如虹、前程無憂、鴻運當頭，一掃目前苦悶的現況。這4個星座分別是牡羊、金牛、射手與天蠍。

牡羊座

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牡羊座的朋友從6月26日開始，運勢如虹，你們會感覺自己被一股好運籠罩，事業開始步步高升，生活開始快快樂樂，一切都向著好的方向發展，你們的心情也變得很爽哦。

金牛座

金牛座的朋友從6月26日開始，在接下來的日子裡，會充滿激情和活力地迎接每一天，在每個關鍵時刻，都能做出正確的選擇，讓自己的人生之路越走越精彩吧。

射手座

射手座的朋友從6月26日開始，你們的人生將出現吉星高照，而這樣的狀態也讓你們的生活變得更加輕鬆愉快。不過你們也有自己的計劃，在順境中努力，在逆境中堅持。

天蠍座

天蠍座的朋友從6月26日開始，將迎來一個重要的轉折點，在未來的日子裡，有更好的狀態，做出真情的選擇，也會打開人生的新篇章，過上屬於自己的幸福生活。

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