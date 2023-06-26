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根本少女！王心凌露細腰「身材驚人又凍齡」　粉絲喊：看不出40歲

▲▼王心凌。（圖／翻攝自Facebook／王心凌 Cyndi Wang）

▲王心凌。（圖／翻攝自Facebook／王心凌 Cyndi Wang）

記者曾筠淇／綜合報導

女星王心凌有「甜心教主」之稱，出道多年的她保養得宜，身材仍然很好。近日就有網友發文表示，王心凌日前在江蘇淮安表演時，露出細腰，讓他不敢相信對方已經快要41歲了。貼文引發討論，不少網友都直呼，「說28歲我都信」、「王心凌超超超超瘦！而且整個人骨架非常小」。

這名網友在Dcard上，以「王心凌快41（歲）了，這身材也太強了吧」為標題發文，提到王心凌日前表演時，身材、顏值都在線。他先談及身材，除了比例好，腰感覺也有練過，自律的女明星就是這麼厲害。

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再來，原PO貼出好幾張王心凌的近照，直呼這個顏值看起來根本頂多33歲左右，完全看不出即將41歲。最後他也貼出一些王心凌代言服飾的照片，直呼真的很美。

▲▼王心凌。（圖／翻攝自Facebook／王心凌 Cyndi Wang）

▲王心凌身材維持得很好。（圖／翻攝自Facebook／王心凌 Cyndi Wang）

貼文曝光後，不少網友都留言討論，「上節目讓王心凌翻紅真的太好了」、「皮膚白、身材好、臉蛋漂亮，聲音又好聽，真不愧是我小時候的偶像」、「說25歲也信」、「41歲？嚇爆欸」、「我女神我驕傲」、「而且皮膚真的真的好白！整個人好像少女」、「看不出來40歲了」、「好美！到現在也是一樣甜心教主」。

王心凌24日也在微博上貼出照片，直呼「這兩天唱得很開心，希望你們也聽得很開心，下次見囉」。大陸粉絲紛紛回應，「啊啊啊啊啊啊啊啊腰腰凌」、「寶寶昨天太美了」、「姐姐好美」。

▼王心凌貼出好幾張照片。（圖／翻攝自微博／王心凌）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／王心凌）

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