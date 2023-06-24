　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光！網驚：太可疑

▲▼炎亞綸。（圖／翻攝自Facebook／炎亞綸 Aaron Yan）

▲炎亞綸遭耀樂指控偷拍性愛影片。（圖／翻攝自Facebook／炎亞綸 Aaron Yan）

記者施怡妏／綜合報導

網紅「耀樂」痛揭16歲被炎亞綸硬上，且被偷拍性愛過程，影片更慘遭外流，隨後炎亞綸承認曾經交往、並透露雙方一直都斷斷續續地聯絡，去年還幫耀樂宣傳投票，如今有網友發現，今年4月耀樂的畢業公演，炎亞綸還在IG發限動幫忙宣傳。

有網友在Dcard上發文，「原來今年4月，耀樂還請炎亞綸幫忙宣傳公演」，耀樂今年4月在IG發文，畢業製作公演，邀請大家一起來看戲，而炎亞綸也在個人IG發限動，截圖活動的購票頁面，嵌入連結寫上「畢業公演」，幫耀樂宣傳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO納悶表示，「所以明明在兩個月前還都有聯絡，一切看似很正常的互動，突然前幾天他就把炎亞綸說的像似不是人一樣，這種動機真的太可疑了！」

貼文一出，掀起網友討論，「炎當然要負該負的責任，但是對方記者會隨便講講，拿不出證據的罪名也不該隨便安欸」、「所以就是感情糾紛啊」、「難怪炎會哭，誰想得到前幾個月還在利用自己名氣的人，轉頭就讓自己吃上官司」、「炎就敗在，他有拍影片這件事上」、「真的好扯…短短兩個月風雲變色，前男友變性侵犯」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼有網友貼出截圖。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

據了解，耀樂21日開記者會，提到後來之所以仍和炎亞綸有聯絡，是因為「想要讓這件事看起來試圖是好的」，一是催眠自己、二是逼迫自己接受這件事沒什麼，未料傷害從未消失，「我的狀態還可以說的時候想把事情說出來」。

針對耀樂的指控，炎亞綸20日晚間發文，承認曾經交往，也證實確實有過私密影片，但並非本人流出，「當時經過我的調查，最大的可能是某天我去修手機的時候被外流的。」他表示相當珍惜跟耀樂的感情，也很抱歉造成這樣的結果，「如果你願意的話，我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
被姪子開車輾斃！　女慘死現場畫面曝光
快訊／澤倫斯基最新聲明！
炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳」　IG限動曝光！網驚：太可疑
超商浩克情緒失控！　新婚妻出手打他3耳光
超商浩克台中摩鐵怒砸！警獲報「認出是他」　現場增援至13警力
大批俄軍放下武器投降！　「拒絕對抗」瓦格納
快訊／超商浩克摩鐵失控　影片曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「天空眨眼睛」睽違15年再度報到　天文迷搶拍紀錄夜空景象

炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光！網驚：太可疑

明天收假日「半個台灣午後有雨」　下周末2地區水氣增雨更多

90師生不滿遭廢校　星光實驗學校26日移至市府上最後一課

媽媽拜地基主「擲嘸聖筊」！兒一瞄供桌秒懂：妳少做1件事

跟著皇帝去旅行！故宮攜手奉天宮數位體驗展　好逛好拍免費入場

快訊／雨勢升級！雙北等「10縣市豪大雨特報」　大雷雨襲5縣市

「新北城市藝術節」7月首度登場！結合高空走繩、跑酷、街舞表演

快訊／中台灣迎雨彈！大雷雨襲3縣市　警戒區域一次看

快訊／國道新竹湖口服務區停電！民眾摸黑用餐　冷氣全停擺

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

俊昊才說「不是我的菜」秒打臉　潤娥散發女神光芒...看傻惹

煮湯滿眼期待等男友評價　被回「幹嘛煮」她秒變臉

戲精鸚鵡哭腔頻喊「好痛」　啜泣+無辜臉...網笑：影后

「天空眨眼睛」睽違15年再度報到　天文迷搶拍紀錄夜空景象

炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光！網驚：太可疑

明天收假日「半個台灣午後有雨」　下周末2地區水氣增雨更多

90師生不滿遭廢校　星光實驗學校26日移至市府上最後一課

媽媽拜地基主「擲嘸聖筊」！兒一瞄供桌秒懂：妳少做1件事

跟著皇帝去旅行！故宮攜手奉天宮數位體驗展　好逛好拍免費入場

快訊／雨勢升級！雙北等「10縣市豪大雨特報」　大雷雨襲5縣市

「新北城市藝術節」7月首度登場！結合高空走繩、跑酷、街舞表演

快訊／中台灣迎雨彈！大雷雨襲3縣市　警戒區域一次看

快訊／國道新竹湖口服務區停電！民眾摸黑用餐　冷氣全停擺

今日·今日-2023今日畫會畫展　台東藝文中心展出

陳喬恩公開「快速減重」消腫食譜！　照吃2個月狂瘦23公斤

「泰國美少女」無緣決賽　媽媽一起來台高顏質宛如姊妹

端午連假返鄉旅遊人潮增　籲做好防蚊措施避免蚊蟲叮咬

太妍來台唱到嗓子啞掉！自責「表現不好」道歉：好難過，對不起

回應普丁叛國指控！瓦格納首腦稱「完全錯誤」：我是愛國者　絕不投降

不斷更新／陳俊秀長打發威！曾總2次挑戰成功　樂天4上2比0領先

「天空眨眼睛」睽違15年再度報到　天文迷搶拍紀錄夜空景象

端午連假嘉義文化夜市人潮曝　不想人擠人可來這些地方悠遊

快訊／澤倫斯基最新聲明：俄國利用宣傳掩蓋愚蠢　現在無法再掩蓋

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

3年讀大學1年當兵　教部：9月正式啟動「女學生不適用」

大雷雨開炸2縣市！連轟1小時

圓山飯店天花板坍塌！金龍噴泉遭砸斷

「超巨型機車待轉區」地點曝光　當地人揭原因

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

高中病毒畢旅145人染疫　家長喊停課

Metoo還有大咖名嘴未爆！王瑞德點名4人「勁爆線索曝光」

馬路驚見「半甲純潔巨人」　目擊者傻：好大

為150元賣人格！客人在雪花冰塞蟲求退費

雨區擴大！7縣市豪大雨特報

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

更多熱門

相關新聞

以為工作很好找　他出社會傻眼「月薪破3萬好難」

以為工作很好找　他出社會傻眼「月薪破3萬好難」

許多人應徵工作時，最看重的就是薪資多寡，而目前法定薪資為2萬6400元，一名網友就表示，還沒出社會前，都覺得工作隨便找都有，在辦公室吹冷氣就有錢拿，真正出社會後才知道，月薪破3萬元原來這麼難，貼文掀起網友討論。

南藝大女學生控狼師「無套中出」事後買避孕藥

南藝大女學生控狼師「無套中出」事後買避孕藥

交往3個月就結婚「媽寶又秒射」！1原因不敢離婚

交往3個月就結婚「媽寶又秒射」！1原因不敢離婚

收1種訊息根本不想回？全場爆共鳴：直接已讀

收1種訊息根本不想回？全場爆共鳴：直接已讀

炎亞綸認「飛輪海期間有密談戀愛」

炎亞綸認「飛輪海期間有密談戀愛」

關鍵字：

炎亞綸耀樂#metoo感情糾紛Dcard

讀者迴響

熱門新聞

NONO結婚證書一簽就變了

黃子佼爆「吳姍儒假面逼哭大鶴」黑料！

再爆演藝圈大哥車內侵犯！愛莉莎莎認「是未爆彈」　

超商浩克又怒了　與新婚妻住台中摩鐵大吵

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

NONO搞失蹤！朱海君昔捧孕肚心碎淚崩

NONO曾爆和AV女優一夜情！她認證「尺寸驚人」

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

誣陷女網紅崩潰關臉書指對方要求！廖峻兒子怒曝「私下LINE對話」鐵證

山區遇「大眼扁扁蛇」偽裝成藤蔓

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

交往黃子佼早大方承認？　陶晶瑩回嗆小S洩關鍵對話

更多

最夯影音

更多
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！
廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面