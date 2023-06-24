炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光！網驚：太可疑

▲炎亞綸遭耀樂指控偷拍性愛影片。（圖／翻攝自Facebook／炎亞綸 Aaron Yan）

記者施怡妏／綜合報導

網紅「耀樂」痛揭16歲被炎亞綸硬上，且被偷拍性愛過程，影片更慘遭外流，隨後炎亞綸承認曾經交往、並透露雙方一直都斷斷續續地聯絡，去年還幫耀樂宣傳投票，如今有網友發現，今年4月耀樂的畢業公演，炎亞綸還在IG發限動幫忙宣傳。

有網友在Dcard上發文，「原來今年4月，耀樂還請炎亞綸幫忙宣傳公演」，耀樂今年4月在IG發文，畢業製作公演，邀請大家一起來看戲，而炎亞綸也在個人IG發限動，截圖活動的購票頁面，嵌入連結寫上「畢業公演」，幫耀樂宣傳。

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原PO納悶表示，「所以明明在兩個月前還都有聯絡，一切看似很正常的互動，突然前幾天他就把炎亞綸說的像似不是人一樣，這種動機真的太可疑了！」

貼文一出，掀起網友討論，「炎當然要負該負的責任，但是對方記者會隨便講講，拿不出證據的罪名也不該隨便安欸」、「所以就是感情糾紛啊」、「難怪炎會哭，誰想得到前幾個月還在利用自己名氣的人，轉頭就讓自己吃上官司」、「炎就敗在，他有拍影片這件事上」、「真的好扯…短短兩個月風雲變色，前男友變性侵犯」。

▲▼有網友貼出截圖。（圖／翻攝自Dcard）



據了解，耀樂21日開記者會，提到後來之所以仍和炎亞綸有聯絡，是因為「想要讓這件事看起來試圖是好的」，一是催眠自己、二是逼迫自己接受這件事沒什麼，未料傷害從未消失，「我的狀態還可以說的時候想把事情說出來」。

針對耀樂的指控，炎亞綸20日晚間發文，承認曾經交往，也證實確實有過私密影片，但並非本人流出，「當時經過我的調查，最大的可能是某天我去修手機的時候被外流的。」他表示相當珍惜跟耀樂的感情，也很抱歉造成這樣的結果，「如果你願意的話，我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切」。