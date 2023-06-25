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新北「生態服務給付」開跑　水梯田每公頃最高可領7萬

▲新北「生態服務給付」開跑 水梯田最高每公頃領7萬元。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市金山地區是最重要的候鳥棲地「東方白鸛」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局將在6月26日於瑞芳地區農會雙溪辦事處、金山地區農會等地辦理2場「112年新北市生態服務給付申請」說明會，給付區域包含新北市三芝區、石門區、金山區、貢寮區、雙溪區、萬里區的水梯田，以及金山區、貢寮區的水田，給付包含棲地維護、棲地營造及棲地成效等項目，每公頃最高可領7萬元「生態薪水」。

新北市金山地區是最重要的候鳥棲地，友善優良的生態環境提供各種冬候鳥駐足庇護的場域，像是西伯利亞小白鶴，以及現在可見東方白鸛的身影，讓金山地區成為北部觀賞候鳥的重要據點。金山地區農友林紅甘女士，家中世代務農，有感這些野生動物的生活環境改變，選擇加入新北市「重要棲地生態服務給付」計畫，讓她在從事農務之際，還能維護金山地區這片優質的生態環境。

▲新北「生態服務給付」開跑 水梯田最高每公頃領7萬元。（圖／新北市農業局提供）

▲生態服務給付包含棲地維護、棲地營造及棲地成效等項目，每公頃最高可領7萬元「生態薪水」。

在棲地維護的部分，以友善耕作的方式維持健康的農田環境，打造從遠方度冬候鳥喜愛的休憩場域；而在棲地營造的部分，她透過食農及環境教育與學校合作，在農業局協助下營造出絕佳的環境教育場域，讓在地的學生更加了解自己的故鄉，進而能更珍惜愛護這片土地，成功請領到棲地營造活用類別給付。

農業局長李玟表示，新北市推動「農業健康市／式」政策，透過山海造林計畫陸海空植樹、友善、有機農業耕作及重要棲地生態服務給付等計畫，兼顧農業生產及生態維護，邀請大家以實際行動維護在地棲地生態，共同創造環境共好永續。

農業局提醒，說明會當天將協助農友申辦，有意申請的農友請攜帶身分證、印章、土地謄本或確認土地資格等文件，相關申請文件可至「新北市政府農業局」網站最新消息「重要公告」區下載。「112年新北市生態服務給付申請說明會」採線上報名，報名網址：https://reurl.cc/WGDolD，說明會日期與地點請見「新北市政府農業局」網站查詢。

▲新北「生態服務給付」開跑 水梯田最高每公頃領7萬元。（圖／新北市農業局提供）

▲金山地區農友林紅甘加透過食農及環境教育與學校合作，在農業局協助下營造出絕佳的環境教育場域。

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