　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

端午吃粽配竹筍助消化　新北筍農博士傳授挑筍秘訣

▲端午吃粽配竹筍助消化 新北筍農博士傳授挑筍秘訣。（圖／新北市農業局提供）

▲「綠竹筍博士」五股筍農吳國池（右）傳承一身好絕技。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

吃粽子是歡度端午佳節的應景習俗，雖然粽子好吃，但因高熱量、油膩及不易消化，常讓人擔心吃太多會消化不良及身材變形，每年端午適逢新北健康三寶綠-竹筍盛產季，綠竹筍「低熱量、低膽固醇、高纖維」的特性，不管是涼筍沙拉或是綠竹筍清湯，都是搭配肉粽解膩助消化最好的應景好料理。

每年端午佳節，家家戶戶都會應景吃粽子，但隨著全民健康意識的抬頭，肉粽高熱量、高油脂、高膽固醇的特性，不免讓人擔心吃太多會造成身體負擔，端午節剛好也是綠竹筍的產季，綠竹筍高膳食纖維低熱量等特性，剛好是搭配肉粽最好的農產品，不論是沙拉涼筍還是綠竹筍排骨湯，去油解膩、幫助腸胃蠕動，都很適合搭配肉粽一起食用，肉粽配好筍，也成為端午節應景的組合。

▲端午吃粽配竹筍助消化 新北筍農博士傳授挑筍秘訣。（圖／新北市農業局提供）

▲產區農會也致力開發推廣多元產品，像是綠竹筍水餃。

人稱「綠竹筍博士」的五股筍農吳國池，傳承一身好絕技，今年新北甜筍王暨季軍吳煌棋，就是吳國池之子，其表示挑筍四字訣：「白、彎、短、肥」，筍底色白表示當日鮮採、外形略彎似牛角、筍身要短胖肥大、筍殼光滑略帶金黃色，是優質筍的保證。另外，五股區農會總幹事姚舜仁介紹，綠竹筍最好的料理方式就是「不·料·理」，把綠竹筍洗淨後直接以冷水煮，待水滾後轉小火續煮40分鐘關火，期間不要開蓋，變涼後取出放進冰箱，便能享用原汁原味的綠竹筍，沾醬或原味都好吃。

農業局長李玟表示，綠竹筍多生長於新北淺山地區，連假期間不妨安排到郊區走走，避暑親近自然享受芬多精之餘，更可以把最新鮮的綠竹筍帶回家，除鮮筍外，產區農會也致力開發推廣多元產品，如真空熟筍、筍包、筍乾、綠竹筍香腸、竹筍雞等，藉此提升產業附加價值，自用送禮都適合，不僅有面子也用實際行動支持本地小農，農業局整合許多線上平台包括各產區農會，提供民眾線上選購，相關購買資訊，可至「新北市農業局」網站查詢或逕洽各農會供銷部詢問。

▲端午吃粽配竹筍助消化 新北筍農博士傳授挑筍秘訣。（圖／新北市農業局提供）

▲產區農會也致力開發推廣多元產品，像是綠竹筍香腸。

【更多新聞】

►金山警暑假防飆總動員　一夜攔查180汽機車！超速取締90件

►視察基隆1200月票設施整備　王國材盼能促進節能減碳

►基北北桃1200月票7／1啟動　謝國樑盼年底前建置「共享運具」

►七堵室內兒童樂園今揭牌啟用　謝國樑：創造友善美好體驗

►基隆特教生身懷絕技　副市長邱佩琳頒獎嘉勉

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
健身突猝死！他不菸酒…無視「健檢1紅字」　醫嘆：都堵死了
小三車內「擦槍」90秒　人夫陶醉樣全都錄
燒烤餐廳「座位擺到斑馬線上」！駕駛傻眼
遭NONO性騷　小紅老師「曝新行蹤」含淚坦白了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北、彰化城市共好交流　侯友宜：打造安心安養宜居環境

新北「生態服務給付」開跑　水梯田每公頃最高可領7萬

端午吃粽配竹筍助消化　新北筍農博士傳授挑筍秘訣

提升救災能量！八里福久宮回饋鄉里　捐助新北消防救災器材

基隆Podcast鎖管季開跑　產發處長分享探索海洋奧秘

南投縣老人免費裝置假牙經費加碼　從3000萬增為5000萬

南投縣社區評鑑成果揭曉　埔里鎮珠仔山社區獲銅質卓越組優等

新住民返鄉帶回太多常備藥竟上網賣　南投縣衛生局依法開罰3萬

南投縣茶商業同業公會連45年特色茶種競賽　特等茶王得主揭曉

台東資收熊蓋讚　歡迎縣民攜帶指定資源回收物兌換TTPush金幣

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

朴寶劍「讀碩士心超累」：逃跑吧XD　眼神空洞+苦笑..「一提論文秒爆汗」

「神盾局長」山謬傑克森回歸漫威宇宙！ 《秘密入侵》保密防諜抗外星人

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

調皮爸裝怪叔叔探女兒班　她愣住：想說怎會有怪人

新北、彰化城市共好交流　侯友宜：打造安心安養宜居環境

新北「生態服務給付」開跑　水梯田每公頃最高可領7萬

端午吃粽配竹筍助消化　新北筍農博士傳授挑筍秘訣

提升救災能量！八里福久宮回饋鄉里　捐助新北消防救災器材

基隆Podcast鎖管季開跑　產發處長分享探索海洋奧秘

南投縣老人免費裝置假牙經費加碼　從3000萬增為5000萬

南投縣社區評鑑成果揭曉　埔里鎮珠仔山社區獲銅質卓越組優等

新住民返鄉帶回太多常備藥竟上網賣　南投縣衛生局依法開罰3萬

南投縣茶商業同業公會連45年特色茶種競賽　特等茶王得主揭曉

台東資收熊蓋讚　歡迎縣民攜帶指定資源回收物兌換TTPush金幣

客機「引擎吃人」奪命！地勤搬行李遭吸入　身體絞爛慘死

鄭欣宜遭傳烏龍死訊！　失聯2個月「經紀人證實生病」現況曝光

新北、彰化城市共好交流　侯友宜：打造安心安養宜居環境

不斷更新／林泓育追平安　桃猿4比4統一獅

健身突猝死！他不菸酒…無視「健檢1紅字」　醫嘆：都堵死了

美國護照增設第3性別選項「X」！AIT：無須醫療證明就可更改

喝斷片會性騷擾？心理師揭酗酒5狀態：想什麼就要得到，不顧他人

五月天瑪莎脫團了！　宣佈當他演唱會貝斯手

新北「生態服務給付」開跑　水梯田每公頃最高可領7萬

端午吃粽配竹筍助消化　新北筍農博士傳授挑筍秘訣

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

地方熱門新聞

新竹瓦斯董座楊文科急返國　縣府回應

即／新竹湖口瓦斯外洩　人手不足無法搶修

斥資逾30億！　台中興建5座運動中心

嘉義縣敬老、愛心卡7月可搭乘台鐵

男子心虛躲警察 　滿身K味不攻自破

新住民回過多常備藥竟上網賣　衛生局開罰3萬

母子失聯2天未出門　水上警協助破門救護

台中山城水梨價格上漲！警啟動「護農專案」日夜守護

嘉義縣銀葉粉蝨密度攀升　

布袋澎湖船運往來多太吉之星三號

余汶燕打造雞蛋糕攤車　健康食材還融入在地風味

嘉大億元投入宿舍改善　洗刷宿舍臭名

蘭潭國中OB校友棒球賽

台南最美古蹟圖書館獲建築園冶獎

更多熱門

相關新聞

即／樹林情侶吵架引爆瓦斯！　無辜鄰居送醫亡

即／樹林情侶吵架引爆瓦斯！　無辜鄰居送醫亡

新北市樹林區潭興路107巷一處大樓，25日下午2時許發生火警！一對情侶因細故發生爭執，不料，男友情緒激動竟開瓦斯引爆，4根手指當場遭炸斷，女友則是腰部、手部灼傷，2人均自行逃出。警消獲報到場發現，一名7樓住戶無生命跡象，經緊急送醫搶救後仍不幸宣告不治。

快訊／新北樹林民宅起火　住戶2傷送醫

快訊／新北樹林民宅起火　住戶2傷送醫

侯友宜訪彰化合體王惠美！讚成績超越六都

侯友宜訪彰化合體王惠美！讚成績超越六都

男闖紅燈「連閃3車」！遭貨車撞昏迷

男闖紅燈「連閃3車」！遭貨車撞昏迷

加油員提醒開錯道　男乘客暴怒揮刀濺血

加油員提醒開錯道　男乘客暴怒揮刀濺血

關鍵字：

新北竹筍

讀者迴響

熱門新聞

NONO「對朱海君閨蜜起過色心嗎」全招了

太妍台灣站剛唱完「取消追蹤官方帳號」　粉絲心疼：無聲抗議

NONO結婚證書一簽就變了

菜市場1元冰棒「結帳變10元」　他當場報警

炎亞綸強吻曾之喬畫面被挖　她伸手幫擋嘴

陸新人拍婚紗遭雷劈畫面曝　新郎傷重亡

台人赴大阪自由行遇竊　一睡下去損失70萬

已婚大咖戲劇小生爆開房知名女星！5身份線索曝

炎亞綸《營業中》被卡掉？爆偷拍首播「驚見1變化」

NONO超爛聲明「1句話藏恐怖真相」！

海豹以為潛水員溺水！抓他手臂「拖出海面」

王大陸、蔡卓宜爆情變！雙向取消IG追蹤

她罹「巨大肝癌」！醫：與早餐有關

竹北氣爆16歲少年一身白　舅泛淚：沒有皮了

NONO性騷擾「朱海君動作了」！

更多

最夯影音

更多
天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！
美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面