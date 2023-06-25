端午吃粽配竹筍助消化　新北筍農博士傳授挑筍秘訣

▲「綠竹筍博士」五股筍農吳國池（右）傳承一身好絕技。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

吃粽子是歡度端午佳節的應景習俗，雖然粽子好吃，但因高熱量、油膩及不易消化，常讓人擔心吃太多會消化不良及身材變形，每年端午適逢新北健康三寶綠-竹筍盛產季，綠竹筍「低熱量、低膽固醇、高纖維」的特性，不管是涼筍沙拉或是綠竹筍清湯，都是搭配肉粽解膩助消化最好的應景好料理。

每年端午佳節，家家戶戶都會應景吃粽子，但隨著全民健康意識的抬頭，肉粽高熱量、高油脂、高膽固醇的特性，不免讓人擔心吃太多會造成身體負擔，端午節剛好也是綠竹筍的產季，綠竹筍高膳食纖維低熱量等特性，剛好是搭配肉粽最好的農產品，不論是沙拉涼筍還是綠竹筍排骨湯，去油解膩、幫助腸胃蠕動，都很適合搭配肉粽一起食用，肉粽配好筍，也成為端午節應景的組合。

▲產區農會也致力開發推廣多元產品，像是綠竹筍水餃。

人稱「綠竹筍博士」的五股筍農吳國池，傳承一身好絕技，今年新北甜筍王暨季軍吳煌棋，就是吳國池之子，其表示挑筍四字訣：「白、彎、短、肥」，筍底色白表示當日鮮採、外形略彎似牛角、筍身要短胖肥大、筍殼光滑略帶金黃色，是優質筍的保證。另外，五股區農會總幹事姚舜仁介紹，綠竹筍最好的料理方式就是「不·料·理」，把綠竹筍洗淨後直接以冷水煮，待水滾後轉小火續煮40分鐘關火，期間不要開蓋，變涼後取出放進冰箱，便能享用原汁原味的綠竹筍，沾醬或原味都好吃。

農業局長李玟表示，綠竹筍多生長於新北淺山地區，連假期間不妨安排到郊區走走，避暑親近自然享受芬多精之餘，更可以把最新鮮的綠竹筍帶回家，除鮮筍外，產區農會也致力開發推廣多元產品，如真空熟筍、筍包、筍乾、綠竹筍香腸、竹筍雞等，藉此提升產業附加價值，自用送禮都適合，不僅有面子也用實際行動支持本地小農，農業局整合許多線上平台包括各產區農會，提供民眾線上選購，相關購買資訊，可至「新北市農業局」網站查詢或逕洽各農會供銷部詢問。

▲產區農會也致力開發推廣多元產品，像是綠竹筍香腸。