快訊／樹林情侶吵架引爆瓦斯　男雙手斷指、女燒傷…無辜鄰居命危

▲男子開瓦斯引發氣爆雙手斷指送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市樹林區今天（25日）下午2時許發生火警。當時住在潭興路107巷內大樓一對情侶，雙方因細故發生爭吵，男友突然點燃瓦斯桶引發氣爆，造成雙手手指遭炸到斷裂，女友則腰部、手部受到灼傷，2人自行逃出後，由警消人員送醫；隨後警消人員在7樓發現另名住戶無生命徵象，緊急送往醫院急救。

據了解，起火的建築物為6層樓建築物，點燃瓦斯的男子則與女友同住在4樓，雙方發生爭吵後，男子點燃瓦斯桶引發氣爆，並點燃屋內物品，冒出陣陣濃煙，男子則與女友自行逃生，警方獲報抵達，將該對情侶送醫，隨後在7樓頂發現一名男子無生命徵象，目前都送往醫院急救。

警消初步了解，該對吵架的情侶中，男子(約20歲)意識清醒，左手小拇指斷肢；右手中指、無名指、小拇指斷肢，身上2度5%燒燙傷，送亞東醫院；女子(約20歲)，意識清醒，腰部手臂燒燙傷，送亞東醫院；而7樓樓梯間救出的無辜鄰居(男，約40歲)則是無心跳，送土城長庚搶救。

▲男子開瓦斯引發氣爆，女友手臂受到灼傷送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲男子開瓦斯引發氣爆，無辜鄰居命危送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）