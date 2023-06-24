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台東鹿野「鳳梨推成富士山」　邀遊客體驗農村生活和農產品

▲鳳梨堆成富士山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲鳳梨堆成富士山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東鹿野鄉往西南方向眺望，有個山頭像日本富士山，而鹿野鄉龍田村也是日治時期的日本移民村。於今村民趕搭端午連假人潮，將於24日邀遊客堆疊鳳梨富士山，介紹當地農產。

熱氣球的故鄉–台東縣鹿野鄉龍田村是日本政府時有名的移民村，目前尚保留日式校長宿舍、台灣最早幼稚園遺址、台東縣內唯一從日治所遺留下來的街庄役場建築、重新整修台灣最完整的神社和鳥居，以及當時規劃的棋盤式道路農田。

龍田社區經理人方伊靜表示，當初日本人選定龍田村為移民村，除當地物產豐饒、風景優美外，從龍田村或是台9線鹿鳴溫泉酒店路段往西南方向望去，有一座山頭很像日本富山，因此選擇此地也有撫慰移民鄉愁的作用。

她表示，端午節連假不僅湧入人潮，還有很多年輕人返鄉，因此選擇24日在飛行傘降落的大草皮舉辦人見人旺堆疊鳳梨富士山，還有歌舞表演，吃喝玩樂市集，從上午7時開始。

農田社區發展協會理事長張鉦榮表示，鹿野地區是目前東部最主要的鳳梨產區產地，以桃源、紅葉、龍田、永安村為主，品種最多，因此鹿野也得到東部鳳梨王國的美名。

鹿野鄉長李維順表示，鹿野鄉被農民稱台灣的「天府之國」，任何農產品都可以種植，包括知名的福鹿茶和廣受年輕人喜愛的鹿野紅烏龍、香蕉、釋迦等，「種什麼就收成什麼」，不僅端午節連假，也希望遊客只要到台東，都能安排到鹿野一遊，體驗農村生活和農產品。

龍田社區發展協會表示，希望藉這次活動將龍田的農產品介紹給大家外，也讓民眾了解農民的辛苦，認識龍田村的特色，也可以藉由社區營造帶動農村再生與創新。

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