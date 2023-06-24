▲「今日·今日-2023今日畫會畫展」台東藝文中心展出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「今日·今日-2023今日畫會畫展」2023巡迴展~台東站，日前於台東藝文中心隆重開幕，藝文界大師雲集，有廖修平、簡錫圭、塗樹根等創會及現任會員逾20位藝術家，在臺東恭逢其盛，本次展覽展現後疫情時期如何表達獨特創作思維，作品內容氣勢磅礡，展出至7月8日，縣長饒慶鈴歡迎縣民前往藝文中心欣賞。

文化處表示，今日畫會歷史悠久，1959年成立於新生南路的李石樵畫室今日畫會(現立案全名為台灣今日畫家協會)，迄今已64年，有濃烈「北師」與「師大」血脈代表，至今在美術圈有優勢、有包袱的「學院派」，是重要卻隱性的存在。

超過一甲子的時間，不同於台陽美展與全國油畫展的常年性徵件與展覽團體，畫會與標榜廖繼春為精神導師的五月畫會，為戰後思想開放的同期代表，不論是楊三郎、張萬傳、洪瑞麟、李梅樹等石川欽一郎的留日學生相比，這群在學成績優秀的有志之士，與「東方」、「五月」畫會同期，在歷史的焦點舞台奮力一搏。從產業與思潮發現他們的存在與努力，今日畫會非僅存在過去，在迄今一世紀的臺灣藝文相關產業、學術間，也有深刻的存在。

文化處長李吉崇指出，此次展覽三月在高雄市文化中心巡迴展展出、四月初台北國父紀念館「2023台日美術交流展」展出，接續前二場盛況，作品至臺東展出，為畫會今年度巡迴展第二站，以《今日·今日-Today, Nowadays》為主題，每位成員提供至少一件超過100號的油畫創作，呈現今日畫會氣勢磅礡的創作力，歡迎縣民及藝文愛好者親臨欣賞。