阿姨包養小鮮肉挨詐70萬！刑事局示警：學生是援交詐騙高風險群

▲援交詐騙以男性為被害大宗，但也傳出有少數女性被害者。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

傳統詐團假冒色情應召，詐騙被害人交付遊戲點數，警方近期更發現部分類似個案中Apple Store卡成為詐團取款新目標，刑事局統計今年1月1日至6月13日總計有200多名被害人遭到假援交真購卡詐騙，8成2集中在40時歲以下、男性占8成8，值得注意的是被害人為學生約占1成8，顯示學生為假援交詐騙的高風險族群。

警方列舉案例：北部一名在超商打工的學生C男，今年5月在通訊軟體IG收到名為RURU女子私訊搭訕，女方主動向C男提供清涼照片，並向C男表示有「特別的服務」，但需要透過女子公司的經理聯繫。

之後自稱RURU公司經理向C表示：若要與女方見面交易，需繳交保證金3萬元遊戲點數，C男購買等值Apple Store卡並翻拍交付，豈料對方食髓知味，經理改口稱自己是幫派成員，知道C男上班地點及助處，威脅C男須購買點數交付，否則將影響家人安全。

對方揚言會密告公司知悉C男從事特殊交易。C男因擔心工作不保、人身安全，聽從指示購買打工處超商架上、庫存Apple Store實體卡，直到超商老闆發現庫存卡片在短短1小時銷售一空，後詢問C男得知上情，老闆告知C男可能遭詐，C男已花了56萬元購點。

南部一中年L姓女子，平時使用交友軟體習慣，因112年4月認識綽號J男，相談甚歡彼此用LINE聯繫，J男向L女表示自己還是學生，有提供性服務賺取錢，L女豪氣向對方表示，可以包養並要求見面。

J男以同樣手法，稱見面、包養須經公司經理同意，自稱J男經理者，向L女表示見面須繳保證金6萬，另稱包養J男需繳費才行，L女聽從指示，以購買Apple Store卡片翻拍繳交保證金，未料對方來電，要她在1週內繳交剩下包養費用，否則將對L女的女兒不利。

因對方清楚交代女兒學校，故L女心生畏懼，2周內跑遍鄰近縣市200多間便利商店購買市價超過70萬元的Apple Store卡片，並全數翻拍給詐團儲值，直到女兒發現L女與經理通話時神情緊張，詢問L女才驚覺遭詐騙。

刑事局提醒民眾，色情應召詐騙有三步驟：第一利用帥哥美女大頭照至交友軟體或社群平台尋找被害人，第二透露有兼職援交，要求被害人交付保證金並付款，第三被害人不從則以有黑道成員為由，恐嚇被害人交付更多點數。請民眾遇到對方威脅人身安全，請先不要交付遊戲、Apple Store點數或匯款，應即時尋求警方協助，以維自身及財物安全。

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