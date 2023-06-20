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遠洋漁船公海喋血！漁工雙刀剁爛同僚臉奪命　被關儲藏室48天落網

▲越南籍陳姓漁工與同僚發生衝突，持刀殺害同船印尼籍漁工，遭警方攻堅逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲越南籍陳姓漁工與同僚發生衝突，持刀殺害同船印尼籍漁工，遭警方攻堅逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偕同海巡署、漁業署、駐南非經濟文化代表處，連手偵破一起台籍遠洋漁船漁工公海殺人喋血案件，高雄籍遠洋漁船「豐國616號」通報，4月28日下午航經南非開普敦東南方674海浬公海作業時，該船越南籍陳姓漁工（33歲）懷疑同船漁工要攻擊他，居然持番刀砍殺另名印尼籍漁工Junedy，J男身中8刀，頭臉被剁得面目全非當場慘死，船上漁工、船長為求自保，將陳嫌反鎖在船艙儲物間，並緊急求援。海巡署將漁船戒護返台後，由刑事局國際刑警科與高雄市警鼓山分局等單位，將反鎖於船艙裡的陳嫌拘提到案。

▲越南籍陳姓漁工與同僚發生衝突，持刀殺害同船印尼籍漁工，遭警方攻堅逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，當時漁船距南非開普敦東南方約674海浬，4月28日，陳姓船員與其他人正在處理剛撈上船的漁獲，下午1點左右，陳突然持刀走進冷凍庫，站在最外側的J姓漁工還沒開口，就被陳男一刀刺往心臟，J姓同事倒地後，陳男又持雙刀朝他臉部和身上猛砍，

豐國616號船長見兇嫌躲入船艙儲藏室後，趕緊將艙門反鎖，火速將船開往模里西斯求援，5月初漁船抵達模里西斯路易士港，該國政府認為豐船船籍登記在台灣，漁工殺人事件發生在印度洋公海，該國並無管轄權，但模國同意讓台方派人員登船進行司法調查，並提供漁船人道捕給。

台灣漁業署接獲上述通報後，緊急召開跨部會分工會議，刑事局國際刑警科派駐南非聯絡官緊急趕往模國，並順利登船採證並與兇嫌溝通，兇嫌說要確定我方國際刑警是警察才願意配合，還說「你沒穿制服看起來不像」拒絕交出兇刀。

▲越南籍陳姓漁工與同僚發生衝突，持刀殺害同船印尼籍漁工，遭警方攻堅逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

所幸豐國616號在模國接受補給後，在5月16日啟程返台，經過1個月航行後，並在海巡署偉星艦及PP-10075艦戒護伴航下順利返台。豐國號漁船順利抵達高雄海巡署艦隊分署公務碼頭，但因陳嫌仍拒絕交出兇刀配合警方調查，刑事局協調高雄市警局出動特勤中隊特警登船持槍破門攻堅，順利逮捕被反鎖在儲藏室裡長達48天的陳嫌逮捕到案，並起獲殺人的番刀一把。

據了解，在1個多月的航程中，陳姓嫌犯都被鎖在儲藏室內，吃飯和飲水全靠其他漁工送餐，如廁靠塑膠袋；至於死者的遺體則，則１就地放在冷凍櫃冰存。

刑事局同步派遣鑑識科人員登船採證，採驗陳嫌與被害漁工在漁船艙底冷凍庫起衝突後被砍殺的微物跡證，據調查，J男心臟遭刺穿，身中8刀慘死，臉部還被陳持雙刀剁個稀爛，陳嫌行兇手段兇殘，但落網後僅坦承行兇，卻辯稱「忘記怎麼殺的」檢察官複訊後認定陳男涉殺人重罪，向高雄地院聲請羈押獲准，全案將持續深入追查。

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