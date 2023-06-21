自稱黑幫會長租貨櫃屋改槍　走火打穿肚子！送醫撿回一命

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊隊分析近年歹徒改造槍械資料發現，歹徒多以模擬槍加工改槍，所用子彈為合法空包彈後製改造，警方深入分析數據發現，居住在新北市五股區的朱男（27歲、經查有詐欺、槍砲前科）日前收購大批模擬槍，且朱嫌在去年曾自行到署立台北醫院急診就醫，院方發現他肚子穿孔冒血，朱稱「被歹徒開槍打中」院方依規定通報警方。刑事局按兵不動蒐證，6月15日收網，破獲朱嫌地下改槍工廠，起獲5把改造手槍及上百發子彈，其中還有把8MM小口徑袖珍型手槍。

▲刑事局逮捕涉嫌改槍、自稱松聯幫會長的朱姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局會同新北市蘆洲分局共組專案小組，歷經數月跟監蒐證，持搜索票到新北市五股新城六街一處停車場的貨櫃屋搜索，當場起獲改造手槍5枝、子彈110顆、火藥、槍械零組件、銑床、鑽床、砂輪機、研磨機、鑽孔機、切割器具等證物。檢警懷疑朱嫌涉嫌改槍販售牟利，所幸在該批槍枝流入市面時就攔截查獲。

朱嫌到案後坦承改槍，但堅稱是因興趣愛玩槍，才會把模擬槍和合法的空包彈改成具有殺傷力的改造槍枝，絕無販售流入市面。警方當場查扣5槍110顆子彈，對他說法存疑，朱嫌自稱是松聯幫某分會長，但警方內部資料並查無他涉黑紀錄。

事實上朱男長期利用母親在五股開發區建案內擺放的貨櫃屋，當作改槍基地，去年他曾因為試槍走火導致子彈打穿肚子，經送醫急救後才轉危為安，醫院依規定通報警方，警方當時按兵不動蒐證，果然循線破獲朱嫌地下改槍工廠。

朱嫌不僅利用該貨櫃屋改槍，還自行利用棉被、枕頭棉絮和鐵桶自製「試射清槍筒」，不僅可在貨櫃屋內直接試槍，還具有滅音效果，所幸警方從他改槍自傷送醫後長期監控，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移請新北地檢署偵辦，並追查槍枝流向。

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