1個月砍2人1死1傷！漁工剁臉奪命　「要養7孩子」船東心軟釀大禍

▲越南籍陳姓漁工與同僚發生衝突，持刀殺害同船印尼籍漁工，遭警方攻堅逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

是怎樣的仇恨？讓遠洋漁船「豐國616號」越南籍陳姓漁工（43歲）在4月28日在船艙冷凍庫工作時，持兩把番刀殘忍殺害同船印尼籍漁工Junedy，J男不僅身中8刀、心臟被刺穿當場慘死，陳男還手持雙刀如同剁肉醬般，把J男的臉孔剁個稀爛，殺人後逃到船艙儲藏室藏匿，歷經48天返般後，終於由海巡署會同警方將逮逮捕。

根據檢警調查，發現遠洋漁船船東「豐鎰漁業公司」在印尼、越南招募遠洋鮪釣船漁工，等漁工上船後便開往世界各地魚場作業，只有滿載繳交漁獲時才會返回台灣，冷血殺害同船漁工的越南籍漁工陳男，就是該公司依境外招募模式在越南聘僱上船後，3月初前往印度洋捕魚。

不料，陳男上船不到幾天，就跟船長發生口角衝突，雙方爭吵過程中，陳男持刀劃傷另名漁工手臂，但因當時船已在茫茫大海上，無法將有攻擊傾向的陳男解雇，漁業公司為求作業順利，就近以無線電通報另艘遠洋漁船在北印度洋會合，讓陳男換一艘船工作，避免類似衝突再度發生。

陳男4月26日登上豐國616號遠洋漁船後，不知什麼原因，竟認定豐國616號的越南籍船長，與前艘船的船長是好友，兩人連手要在船上將其殺害並拋海棄屍，他更認定與他同在船艙冷凍庫工作的印尼籍漁工J男，是船長派來監視他的，陳為了要自保於是先下手為強，在28日下午持雙刀殺害J男，並跑到船艙儲藏室內藏匿，結果被鎖在裡面。

由於豐國616號，在模里西斯表示無管轄權，不願調查殺人案後，經歷48天的航行，才在海巡署船艦伴航戒護下返台。

根據同船船員、船東家向檢警透露，陳男疑似精神壓力過大，有被害妄想的情緒產生，上船工作不斷因細故認為「其他人要陷害他」，才會陸續犯下兩起持刀砍殺外籍漁工事件，總共造成1死1傷，當初漁船業者接獲第一件砍人意外通報時，兇嫌陳男還以「家中有7個小孩要養」為由求情，船東一時心軟只讓陳換船工作，沒想到卻鬧出人命。

對於陳男先後攻擊兩名漁工造成1死1傷公海喋血意外，檢警透過電話、視訊訪查陳男家屬，陳男妻子不敢置信，還向檢警透露「我老公連雞都不敢殺、怎可能會殺人？」但檢警懷疑陳男因長期從事高壓高危工作，身心壓力巨大導致情緒不穩，而提供法律協助的法扶律師，則要求對陳的精神狀況進行鑑定。

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