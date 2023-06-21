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康友KY黃文烈吸詐201億！潛英遭扣790萬　逃往泰國落網關鍵曝

記者張君豪／台北報導

康友製藥董事長黃文烈涉嫌編造不實財務報表，假造營收，誘騙台灣民眾購買該公司股票、甚至以虛假財報向銀行申請貸款，詐騙吸金金額高達新台幣201億元，上萬股民投資血本無歸。黃男因違反證交法等罪，遭北檢、北院分別於2020年8月、12月通緝，但黃男早在通緝發佈前就棄保潛逃至新加坡。

▲康友KY負責人黃文烈逃亡海外多年，遭泰警逮捕將於今天下午返台。（圖／記者張君豪翻攝）

▲康友KY負責人黃文烈逃亡海外多年，遭泰警逮捕將於今天下午返台。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局國際刑警科持續追查黃文烈逃亡海外行蹤。新加坡警察部隊通報台方，黃嫌於109年9月持萬那杜護照，從新加坡飛往歐洲，台警與英國國家打擊犯罪調查局（NCA）監控，黃嫌又在2021年2月持萬那杜護照，從歐洲飛到泰國曼谷。刑事局國際科立刻通報台灣駐泰國警察聯絡官，委請泰國警方協助查緝。

▲康友KY負責人黃文烈逃亡海外多年，遭泰警逮捕將於今天下午返台。（圖／記者張君豪翻攝）

泰警知悉上情後，多次與台灣警方聯絡官召開專案會議，台泰警方先註銷黃文烈的泰國精英簽證，並會同駐泰國警察聯絡官，5月24日到曼谷市巴度那區某公寓逮捕黃嫌到案。

台泰警方並在黃嫌住處查扣萬那杜護照、平板電腦、手機、現金100萬元泰銖等物品；但因黃文烈持萬那杜護照入境泰國，黃嫌當場向泰警堅稱「我不是台灣人」，認為台警無權執法。

▲康友KY負責人黃文烈逃亡海外多年，遭泰警逮捕將於今天下午返台。（圖／記者張君豪翻攝）

但台刑事局提出相關事證，台警高層為求順利引渡黃嫌，5月30日特別派遣刑事局國際刑警科長李泱輯赴泰國拜訪該國總檢察署、移民總局高層，台警攜帶黃文烈身分文件、法院通緝文書等相關資料，說明黃嫌是台灣涉及掏空上市櫃公司的重大通緝犯，獲泰國檢警支持，預計我方將於21日下午順利引渡黃嫌回台接受司法調查。

刑事局因黃嫌涉及掏空股民及上市公司資產，也同步通知英國國家打擊犯罪調查局（NCA）駐港聯絡官，英國警方得認定黃男涉洗錢罪，查扣他與前妻陳女欲購置英國倫敦1處總價值130萬元英鎊房產的押金，英國執法機關查扣總計20萬元英鎊（約折合新台幣790萬元）。

刑事局駐泰警察聯絡官、泰國皇家警察移民總局人員，21日將搭乘班機押解黃文烈返台，預計今日下午3點45分飛抵達桃園機場，警方會將黃男押赴北檢察、台北地院歸案。

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