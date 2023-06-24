　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

依祭典習俗下海打魚！台東木雕藝術家失聯一夜　今晨尋獲遺體

▲▼台東部落木雕藝術家下海打魚溺斃。（圖／民眾提供）

▲台東部落木雕藝術家下海打魚溺斃，親友尋獲遺體哭斷腸。（圖／民眾提供）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東縣長濱鄉長光部落24日舉行海祭活動，昨(23日)下午3時許阿美族部落一名木雕藝術家「拉飛．邵馬」與2友先行下海準備祭典用漁獲，不料到晚間都未上岸，親友嚇得急忙報警。海巡、警消與部落青年在事發海面、岸際來回搜索，直到今清晨6時許才尋獲拉飛，但他已經明顯死亡。

據了解，年約40歲的拉飛．邵馬是名木雕藝術家，在部落內小有名氣，作品也曾受邀到國外展覽，更曾參與多次大型藝術節。今(24日)是部落海祭，依照習俗族內勇士要在前一天下海打魚，準備祭典用的漁獲祭品。昨下午拉飛與2名友人一同下海，不料到了約定時間2友卻未見拉飛上岸，眼見天色逐漸轉黑，急忙報案請求協尋。

警消與海巡獲報後立即出動搜救隊，在漆黑的海面上來回搜索，部落青年也加入搜救行列，背著浮標下水、或在岸際來回尋找拉飛身影，直到今清晨6時許才終於在失聯地點北邊約100公尺處發現拉飛，但他已經明顯死亡，令族人哀痛不已。

海巡署第十巡防區指揮部23日晚間7時18分許接獲警方轉報，稱有3名男性民眾下午至長濱三間屋岸際打魚，有1名民眾尚未上岸，請求協尋。海巡署東部分署第一三岸巡隊立即派出海巡同仁及通報成功消防分隊前往現場救援，並於今日上午6點30分尋獲失蹤民眾，經檢視已無生命跡象，後續將由成功分局辦理相驗事宜。

▲▼台東部落木雕藝術家下海打魚溺斃。（圖／民眾提供）

▲▼台東部落木雕藝術家下海打魚溺斃。（圖／民眾提供）

▼海巡昨夜接獲通報後立即出動搜救。（圖／海巡署）

▲▼台東部落木雕藝術家下海打魚溺斃。（圖／海巡署）

▲▼台東部落木雕藝術家下海打魚溺斃。（圖／海巡署）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
NONO「我只剩2功能」結婚證書一簽就變了！朱海君揭10年婚
愛莉莎莎自爆被「演藝圈大哥強吻」！　2線索曝身分
「高大成法醫」5億高中生遊行：我會上台　發聲曝真相
台東藝術家「下海打魚」失聯一夜　今晨尋獲遺體
誣陷廖峻性侵未遂　女網紅黑歷史起底！留言刪不完直接關版
愛莉莎莎再爆「演藝圈大哥」車內侵犯：很濕的那種！是未爆彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網傳高雄深夜槍響！真相是香精罐突自燃引爆　釀火燒車1人受傷

依祭典習俗下海打魚！台東木雕藝術家失聯一夜　今晨尋獲遺體

誣陷廖峻性侵未遂　女網紅詐欺黑歷史被起底！留言刪不完乾脆關版

7旬翁遭詐勸不聽！堅持匯出130萬　請回警所勸2小時打消念頭

「高大成法醫」5億高中生遊行：我會上台　深夜發聲曝真相

控《人選之人》黃健瑋「趁機性交」反被酸　女演員自殺獲救

衛理女中189名師生「38萬零用金」被搜刮　賊竟2度夜闖遭逮

結婚11年…妻開始工作竟外遇　小王身分超驚人「是學校家長委員」

院長帶已婚護理師值班室激情！綠帽男一聽「孩子不是我的」崩潰了

台中男撿手機送派出所「挨告損毀、侵占」！霧峰分局回應了

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

媽見床上有大便質問2汪！　凶手柴開飛機耳心虛瞇眼

俊昊才說「不是我的菜」秒打臉　潤娥散發女神光芒...看傻惹

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

戲精鸚鵡哭腔頻喊「好痛」　啜泣+無辜臉...網笑：影后

網傳高雄深夜槍響！真相是香精罐突自燃引爆　釀火燒車1人受傷

依祭典習俗下海打魚！台東木雕藝術家失聯一夜　今晨尋獲遺體

誣陷廖峻性侵未遂　女網紅詐欺黑歷史被起底！留言刪不完乾脆關版

7旬翁遭詐勸不聽！堅持匯出130萬　請回警所勸2小時打消念頭

「高大成法醫」5億高中生遊行：我會上台　深夜發聲曝真相

控《人選之人》黃健瑋「趁機性交」反被酸　女演員自殺獲救

衛理女中189名師生「38萬零用金」被搜刮　賊竟2度夜闖遭逮

結婚11年…妻開始工作竟外遇　小王身分超驚人「是學校家長委員」

院長帶已婚護理師值班室激情！綠帽男一聽「孩子不是我的」崩潰了

台中男撿手機送派出所「挨告損毀、侵占」！霧峰分局回應了

烏人憂俄國發動核攻「狂囤碘片」　基輔當局籲勿陷入恐慌

世界級精彩龍獅賽事！桃園國際龍獅邀請賽　24日陽光劇場登場

愛莉莎莎又炎上！　拍片「嘻嘻哈哈聊MeToo」惹眾怒：聊這一定要沉重？

天使發動交易　換到大都會34歲工具人

出遊車潮尖峰！「國道壅塞路段」出爐　高公局曝避塞時段

網傳高雄深夜槍響！真相是香精罐突自燃引爆　釀火燒車1人受傷

NONO「我只剩2功能」結婚證書一簽就變了！朱海君親揭10年婚姻內幕

拜登、庫克接力來訪　謝金河：印度接棒中國穩居第三

TOYOTA確認今年推「旗艦全新大休旅」！配備、質感超越LEXUS

自己賺錢錢！侏儒兔化身「超萌外送員」背小小包：您的餐點已送達

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

男撿手機送派出所竟挨告！警方回應了

院長夜揪護理師值班室激情！綠帽夫崩潰求償

帶女友上摩鐵狂歡飄怪味　床下藏「愛馬仕」慘了

阿堂鹹粥商標沒人要！老闆「偷渡」被抓包

行人闖紅燈遭4車連撞亡！駕駛下場曝

控黃健瑋性侵反被酸　女演員自殺獲救

誣陷廖峻性侵未遂　女網紅詐欺黑歷史被起底

妻開始工作竟外遇　小王身分超驚人

5億高中生遊行將上台？　高大成控冒名

5億高中生假結婚起訴　賴母需2條件可獲全數遺產

衛理女中189師生38萬被搜刮　賊2度夜闖遭逮

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

「竹北天坑」深夜灌漿　居民抱怨

即／雨彈狂襲！新北中和淹水深及膝…用路人涉水前行

更多熱門

相關新聞

台東遊覽車撞倒斑馬線行人　他慘捲車底全身傷

台東遊覽車撞倒斑馬線行人　他慘捲車底全身傷

端午連續假期進入第2天，23日下午5點多左右台東池上鄉發生一起遊覽車撞倒行人後，遊覽車煞車不及將人壓在車底的車禍！50多歲池上許姓鄉民下午行經197線起點和忠孝路口時，左轉遊覽車疑似視線被A柱擋到，將許男撞倒後再把人捲入車底，許男身上多處擦傷，所幸沒有生命危險。端午連續假期進入第2天，23日下午5點多左右台東池上鄉發生一起遊覽車撞倒行人後，遊覽車煞車不及將人壓在車底的車禍！50多歲池上許姓鄉民下午行經197線起點和忠孝路口時，左轉遊覽車疑似視線被A柱擋到，將許男撞倒後再把人捲入車底，許男身上多處擦傷，所幸

端午連假4500人遊綠島　用電量打破42年歷史

端午連假4500人遊綠島　用電量打破42年歷史

端午連假台東放假趣　台東警分局長慰勉同仁

端午連假台東放假趣　台東警分局長慰勉同仁

連假誇張1幕！他驚「全台灣都去宜蘭」　網：塞到死

連假誇張1幕！他驚「全台灣都去宜蘭」　網：塞到死

台東延平鄉鄉長盃選拔賽導入族語推廣

台東延平鄉鄉長盃選拔賽導入族語推廣

關鍵字：

台東

讀者迴響

熱門新聞

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

山區遇「大眼扁扁蛇」偽裝成藤蔓

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

快訊／大小S「正式提告葛斯齊」！

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

男撿手機送派出所竟挨告！警方回應了

3年讀大學1年當兵　教部：9月正式啟動「女學生不適用」

英女星「懷5個月身孕」遇車禍身亡

再爆演藝圈大哥車內侵犯！愛莉莎莎認「是未爆彈」　

3台男「越南運毒480公斤」被判死刑

被耀樂控偷拍外流！炎亞綸：畢竟沒有我的臉

金馬導演爆性侵！女演員也受害

更多

最夯影音

更多
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！
廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面