依祭典習俗下海打魚！台東木雕藝術家失聯一夜　今晨尋獲遺體

▲台東部落木雕藝術家下海打魚溺斃，親友尋獲遺體哭斷腸。（圖／民眾提供）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東縣長濱鄉長光部落24日舉行海祭活動，昨(23日)下午3時許阿美族部落一名木雕藝術家「拉飛．邵馬」與2友先行下海準備祭典用漁獲，不料到晚間都未上岸，親友嚇得急忙報警。海巡、警消與部落青年在事發海面、岸際來回搜索，直到今清晨6時許才尋獲拉飛，但他已經明顯死亡。

據了解，年約40歲的拉飛．邵馬是名木雕藝術家，在部落內小有名氣，作品也曾受邀到國外展覽，更曾參與多次大型藝術節。今(24日)是部落海祭，依照習俗族內勇士要在前一天下海打魚，準備祭典用的漁獲祭品。昨下午拉飛與2名友人一同下海，不料到了約定時間2友卻未見拉飛上岸，眼見天色逐漸轉黑，急忙報案請求協尋。

警消與海巡獲報後立即出動搜救隊，在漆黑的海面上來回搜索，部落青年也加入搜救行列，背著浮標下水、或在岸際來回尋找拉飛身影，直到今清晨6時許才終於在失聯地點北邊約100公尺處發現拉飛，但他已經明顯死亡，令族人哀痛不已。

海巡署第十巡防區指揮部23日晚間7時18分許接獲警方轉報，稱有3名男性民眾下午至長濱三間屋岸際打魚，有1名民眾尚未上岸，請求協尋。海巡署東部分署第一三岸巡隊立即派出海巡同仁及通報成功消防分隊前往現場救援，並於今日上午6點30分尋獲失蹤民眾，經檢視已無生命跡象，後續將由成功分局辦理相驗事宜。

▼海巡昨夜接獲通報後立即出動搜救。（圖／海巡署）