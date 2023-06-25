媒體人曝「侯友宜還來得及」關鍵　建議藍營好好學民進黨團結

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者崔至雲攝）



記者陶本和／台北報導

近來多次發文力挺國民黨總統參選人侯友宜的媒體人韋安25日表示，國民黨如果放下一些莫名其妙的固執跟驕傲，向本土民進黨好好學習一下團結，說不定還來得及，再大的冤仇，會比蔡賴之間的大嗎？現在爭執無謂的空氣顏色，不如贏了來分餅。

韋安表示，民進黨總統參選人賴清德幾個月來，各機構的民調支持度幾乎一成不變，不是賴清德「穩」，而是整個綠營，經歷再大的風浪都能團結，具有「超穩定性」。

韋安透露，在1月時在某個場合，遇到一位英系要角，看到他接到一通電話，直接跟對方說，「輸了不要緊（九合一），捍衛本土政權！趕緊全力挺賴啦！」他說，2019年蔡賴初選之爭，殺到「求饒」，但蔡英文出線後，還是形成「英德配」大勝。

韋安表示，今年賴清德在提名前後，都沒有傳出黨內或英系的「雜音」，或是，「說不定阿燦（行政院副院長鄭文燦）可能更好」的聲音。

韋安指出，如果民進黨也像藍營這樣，內部不停的折騰，賴清德的支持度，就不會經歷黑金、性騷風波，依然這樣穩。他說，有時候，看國民黨來自「中原七國」加本土，差異性的先天文化基因，可能天然就有不團結，和不顧死活，自我了結和毀滅的衝動。

不過，韋安認為，如果能放下一些莫名其妙的固執和驕傲，向本土民進黨好好學習一下團結，說不定還來得及。再大的「冤仇」，會比蔡賴之間的大嗎？現在爭執無謂的空氣顏色，不如贏了來「分餅」。