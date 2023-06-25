柯文哲為何要重啟服貿？　洪申翰分析2原因：爭取北京支持

▲民進黨立委洪申翰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

面對重啟服貿議題，民眾黨總統參選人柯文哲批評民進黨「王X蛋」、製造假新聞「抹紅」。對此，民進黨立委洪申翰指出，柯文哲都是用同一種閃避問題的滑坡話術，在各國思考對中國「去風險」之際，柯要逆勢「重啟服貿」有兩個可能的目的。

柯文哲近日被披露，其在尚未公開的參選總統「國政白皮書」中主張重啟服貿，引發各界批評，而柯昨指，民眾黨沒開記者會，也沒正式公布要重啟服貿，只是內部討論而已，他當年是反「黑箱服貿」。同時，柯也反問為何總統蔡英文做了7年的總統也沒停掉ECFA（兩岸經濟合作架構協議）？

對此，洪申翰表示，當外界每次想要問柯文哲，為何需要重啟服貿，他就會跟回嗆：「小英如果有本事，現在就把ＥＣＦＡ停掉啊！」這句型其實非常熟悉，當民眾倡議，台灣應該要嚴守主權而有尊嚴地在國際社會生存，然後就會有另一群人，膝反射地嗆聲：「那為何民進黨不敢現在宣佈台灣獨立，成立台灣共和國？」當民眾擔憂氣候變遷所帶來的災害風險，某些不想討論的人，就會用：「那你有種現在把所有燃煤電廠都關掉啊！」來堵民眾的嘴。

洪申翰直言，這其實，都是同一種閃避問題的滑坡話術而已；說到底，在這個各國都在思考，要如何對中國「去風險」的當下，柯文哲根本講不出，為何要逆勢「重啟服貿」，去加深對中依賴的正當性和必要性，坦白說，自己認為只有兩個可能：一個是為了爭取北京的支持，而必須擺進這個對台灣根本沒任何好處的東西，另一個，就是為了要挖空藍營的支持基礎，必須表現得比國民黨更像國民黨。

洪申翰預言說，如果是這個目的，那麼柯文哲接下來，很可能還會主張核四重啟再評估，還有猛攻轉型正義，當然，以柯文哲算計之精，也很可能，上述兩個都是他認為必須要搶下來的，也就是，只有他自己的政治利益，才是唯一的目的。