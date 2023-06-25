「型塑中壯世代接班意象」　學者建議侯友宜找這2人救選情

▲鈕則勳建議，侯友宜可以找來盧秀燕與江啟臣加入競選團隊。（圖／記者崔至雲攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜在近期多份民調中落居第三，引發藍營支持者焦慮，不少人也紛紛獻策。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳24日則在臉書分析，侯友宜競選總部主委總幹事的人選，若能找台中市長盧秀燕與立委江啟臣，形塑中壯世代接班的意象，支持度勢必拉高。

鈕則勳指出，侯友宜競選總部主委跟總幹事的人選應該及早確定，若能夠耳目一新，加分幅度才能大。他認為，中壯派的盧秀燕如果能夠擔任象徵意義強的主委，勢必能夠明顯加分，畢竟盧秀燕政治能量強有政績又是「中霸天、最強女力」和同樣有政績的侯能聯手，勢必有相互拉抬的可能性；至於總幹事，可以找擔任過國民黨主席，熟稔國民黨地方生態、組織脈絡與人脈莞草關係的江啟臣是不二人選。

鈕則勳分析，畢竟傳統老邁的國民黨，要激起中間選民與年輕族群的興趣，唯有給他們很強的中壯接班或者是換血的意象，若是主委與總幹事的人選，能夠有相當程度的新意，不只會有新聞議題與網路聲量上的效果，拓票的可能性也才會強。但他也提到，要說服這樣有創新意象的人選，從來不是輕鬆的工作，若是侯友宜真的能夠說服兩人，或者只要是其中一人，就能明顯加分。

鈕則勳最後強調，選戰總得跳脫制式傳統的框架，才能展現新意，讓選民眼睛一亮，勇於不斷地創新突破，也才能不斷深化侯友宜「硬漢」的形象，特別是形象魅力與鮮明的形象定位，永遠都是單一選區選舉中最重要的脈絡。