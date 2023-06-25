16歲少年睡夢中遭炸皮膚脫落「全身血」！鄰居嬤落淚：拜託救救他

▲竹北發生恐怖氣爆，16歲少年遭炸重傷。（圖／記者陳凱力攝）



記者柯振中／綜合報導

新竹縣竹北市24日發生恐怖氣爆，16歲的陳姓少年睡夢中遭炸，全身91％燒燙傷，目前還在加護病房搶救當中。對此，隔壁的鄰居阿嬤還原現場情況，當時看見少年渾身是血、皮膚都已脫落，實在不忍心一位乖巧的小孩受到這種痛苦，還向醫護人員拜託「救救他」，場面令人感到鼻酸。

由於瓦斯加壓站壓力異常，新竹縣竹北市24日上午8點發生多起民宅火警、瓦斯外洩案，更有住宅因而發生氣爆。事件發生的當下，陳姓少年仍在睡夢當中，被突如其來的高溫襲擊，變得全身是血、皮膚脫落，就連身上的衣服都燒得幾乎消失。

▲16歲少年渾身是血被抱出，媽媽崩潰向鄰居求救。（圖／記者陳凱力攝）



陳母看見兒子傷勢嚴重，只能趕緊將人抱起，跑去隔壁鄰居家求救。鄰居阿嬤看見以後，也立即打開家門，提供浴室讓陳姓少年沖水。

▲16歲少年遭炸重傷，鄰居阿嬤十分不捨，沒想到從小看到大的孩子變成這樣。（圖／記者陳凱力翻攝）



據了解，陳姓少年剛從國中畢業，因為媽媽在醫院擔任護理師，因此也考了護專，向媽媽看齊，沒想到趁著連假回家休息，卻遭遇如此意外，令人感到十分不捨。

根據《聯合新聞網》報導，鄰居阿嬤表示，陳姓少年平時乖巧、有禮貌，看到人都會打招呼，如今從小看到大的孩子受了如此嚴重的傷害，讓她十分難過，希望大家能夠伸出援手，一起救救孩子。