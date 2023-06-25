氣爆害16歲少年91％燒傷搶命中　媽媽提「3訴求」慟喊：無法諒解

▲少年媽媽（黑衣）向楊文科表示，無法諒解當天119沒有在第一時間趕到現場協助就醫。（圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

「竹北氣爆」16歲少年於睡夢中被炸醒，全身91%燒燙傷，目前還在林口長庚加護病房插管搶救中，今日下午新竹縣長楊文科前往醫院慰問家屬，少年的媽媽表示，當天119沒有在第一時間趕到現場協助傷患就醫讓他們無法諒解，拜託縣長一定要針對相關單位，如瓦斯公司及消防局究責。

楊文科到達醫院後便前往會客室關懷家屬，他表示，對於家屬的悲痛他感同身受，也已拜託醫院全力救治傷者，後續家屬需要任何協助，也都會全力配合。同時致贈瓦斯公司的慰問金給家屬，並允諾重傷少年的家屬會以專案窗口協助處理，承諾後續復健的醫療家屬都不必擔心，縣府都會持續幫忙至少年完全康復的照護。

▲少年媽媽提出三點訴求：孩子的醫療及後續照護、追究相關單位責任，以及提供每日竹北到林口長庚的專車接送。

「這起意外真的是無妄之災！」少年的家屬則向楊文科表示，目前首要訴求是孩子醫療照護全力救治及後續照護。家屬也表達無法諒解為何當天119沒有在第一時間趕到現場協助送傷，要求縣長一定要針對相關單位，如瓦斯公司及消防局究責。

媽媽也表示，他們遭受極大創傷，後續處理需要與各單位都希望有一個單一的聯絡窗口，即時聯繫加快處理效率，還有每天從竹北到林口長庚來回奔波，考量車程及精神狀態，希望縣府能提供專車接送。

針對家屬的訴求，楊文科一一允諾，也表示將對相關單位徹查，該負責就負責，聯絡窗口也都已經安排好，決不會讓家屬四處奔波聯繫，專車接送的部分，已請瓦斯公司協調提供，另外，也請社會處指派社工，每天駐點長庚醫院協助家屬，減輕家屬負擔，如有心理諮商服務需求，也可向社會處提出，轉介衛生局心衛中心提供協助，協助他們度過難關。

之後楊文科再前往竹北市三民路，探視一名同樣因瓦斯意外發生面部燒傷的溫姓男子。溫男說，24日在家中發現瓦斯爐發出聲音，前往處理時而導致臉部、頭髮燒傷，當下立即用滅火器滅火，並泡冷水再前往醫院，至今仍在敷藥降低灼痛感，楊文科同樣送上慰問金，以客語關心對方傷勢、事故發生原因，祝福溫男早日康復，降低意外帶來的傷害。