　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

氣爆害16歲少年91％燒傷搶命中　媽媽提「3訴求」慟喊：無法諒解

▲▼竹北氣爆，楊文科慰問家屬。（圖／新竹縣府提供）

▲少年媽媽（黑衣）向楊文科表示，無法諒解當天119沒有在第一時間趕到現場協助就醫。（圖／新竹縣府提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

「竹北氣爆」16歲少年於睡夢中被炸醒，全身91%燒燙傷，目前還在林口長庚加護病房插管搶救中，今日下午新竹縣長楊文科前往醫院慰問家屬，少年的媽媽表示，當天119沒有在第一時間趕到現場協助傷患就醫讓他們無法諒解，拜託縣長一定要針對相關單位，如瓦斯公司及消防局究責。

楊文科到達醫院後便前往會客室關懷家屬，他表示，對於家屬的悲痛他感同身受，也已拜託醫院全力救治傷者，後續家屬需要任何協助，也都會全力配合。同時致贈瓦斯公司的慰問金給家屬，並允諾重傷少年的家屬會以專案窗口協助處理，承諾後續復健的醫療家屬都不必擔心，縣府都會持續幫忙至少年完全康復的照護。

▲▼竹北氣爆，楊文科慰問家屬。（圖／新竹縣府提供）

▲少年媽媽提出三點訴求：孩子的醫療及後續照護、追究相關單位責任，以及提供每日竹北到林口長庚的專車接送。

「這起意外真的是無妄之災！」少年的家屬則向楊文科表示，目前首要訴求是孩子醫療照護全力救治及後續照護。家屬也表達無法諒解為何當天119沒有在第一時間趕到現場協助送傷，要求縣長一定要針對相關單位，如瓦斯公司及消防局究責。

媽媽也表示，他們遭受極大創傷，後續處理需要與各單位都希望有一個單一的聯絡窗口，即時聯繫加快處理效率，還有每天從竹北到林口長庚來回奔波，考量車程及精神狀態，希望縣府能提供專車接送。

針對家屬的訴求，楊文科一一允諾，也表示將對相關單位徹查，該負責就負責，聯絡窗口也都已經安排好，決不會讓家屬四處奔波聯繫，專車接送的部分，已請瓦斯公司協調提供，另外，也請社會處指派社工，每天駐點長庚醫院協助家屬，減輕家屬負擔，如有心理諮商服務需求，也可向社會處提出，轉介衛生局心衛中心提供協助，協助他們度過難關。

之後楊文科再前往竹北市三民路，探視一名同樣因瓦斯意外發生面部燒傷的溫姓男子。溫男說，24日在家中發現瓦斯爐發出聲音，前往處理時而導致臉部、頭髮燒傷，當下立即用滅火器滅火，並泡冷水再前往醫院，至今仍在敷藥降低灼痛感，楊文科同樣送上慰問金，以客語關心對方傷勢、事故發生原因，祝福溫男早日康復，降低意外帶來的傷害。

►獨／離竹北氣爆3km！一開熱水就爆炸　他抱起2歲8個月女兒快逃 

►認定竹北氣爆是意外！新竹副縣長喊「沒辦法」：協助申請國賠 

►竹北「多點氣爆+起火」搶救畫面曝　119急喊：勿抽菸遠離這區域 

►獨／竹北氣爆符合國賠！「受災戶」認定最難　律師建議這樣自保 

►楊文科成鎮縣之寶！颱風、氣爆都不在　網：一出國竹縣就有事

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
小三車內「擦槍」90秒　人夫陶醉樣全都錄
燒烤餐廳「座位擺到斑馬線上」！駕駛傻眼
遭NONO性騷　小紅老師「曝新行蹤」含淚坦白了
母才喊告炎亞綸　耀樂IG「發14字」
瓦格納叛變失敗普丁也慘了！金融時報：烏軍士氣高漲　俄穩定不再

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

捍衛任務真實版！愛犬被咬死　汐止飼主發狂「開車撞檳榔攤」報仇

氣爆害16歲少年91％燒傷搶命中　媽媽提「3訴求」慟喊：無法諒解

房子借朋友住竟招來死神！情侶吵架引爆瓦斯2傷　他住頂樓無辜慘死

廟祝一覺醒來驚見香油箱被偷　警30hrs抓到賊...一萬多全花光了

快訊／嘉義太保小客車自撞！　「車頭變形爛毀」5人受傷

竹北16歲少年忍痛逃生畫面曝！鄰居灑水幫降溫　家屬3貼送醫

快訊／樹林情侶吵架！26歲男引爆瓦斯炸斷4指　無辜鄰居送醫不治

獨／竹北氣爆16歲少年未脫離險境　經濟部規定最低投保金額曝

阿姨包養小鮮肉挨詐70萬！刑事局示警：學生是援交詐騙高風險群

傻眼畫面曝！休旅左轉猛撞300萬賓士　右輪「苦撐3秒」還是翻車

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

朴寶劍「讀碩士心超累」：逃跑吧XD　眼神空洞+苦笑..「一提論文秒爆汗」

「神盾局長」山謬傑克森回歸漫威宇宙！ 《秘密入侵》保密防諜抗外星人

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

調皮爸裝怪叔叔探女兒班　她愣住：想說怎會有怪人

捍衛任務真實版！愛犬被咬死　汐止飼主發狂「開車撞檳榔攤」報仇

氣爆害16歲少年91％燒傷搶命中　媽媽提「3訴求」慟喊：無法諒解

房子借朋友住竟招來死神！情侶吵架引爆瓦斯2傷　他住頂樓無辜慘死

廟祝一覺醒來驚見香油箱被偷　警30hrs抓到賊...一萬多全花光了

快訊／嘉義太保小客車自撞！　「車頭變形爛毀」5人受傷

竹北16歲少年忍痛逃生畫面曝！鄰居灑水幫降溫　家屬3貼送醫

快訊／樹林情侶吵架！26歲男引爆瓦斯炸斷4指　無辜鄰居送醫不治

獨／竹北氣爆16歲少年未脫離險境　經濟部規定最低投保金額曝

阿姨包養小鮮肉挨詐70萬！刑事局示警：學生是援交詐騙高風險群

傻眼畫面曝！休旅左轉猛撞300萬賓士　右輪「苦撐3秒」還是翻車

客機「引擎吃人」奪命！地勤搬行李遭吸入　身體絞爛慘死

鄭欣宜遭傳烏龍死訊！　失聯2個月「經紀人證實生病」現況曝光

新北、彰化城市共好交流　侯友宜：打造安心安養宜居環境

不斷更新／林泓育追平安　桃猿4比4統一獅

健身突猝死！他不菸酒…無視「健檢1紅字」　醫嘆：都堵死了

美國護照增設第3性別選項「X」！AIT：無須醫療證明就可更改

喝斷片會性騷擾？心理師揭酗酒5狀態：想什麼就要得到，不顧他人

五月天瑪莎脫團了！　宣佈當他演唱會貝斯手

新北「生態服務給付」開跑　水梯田每公頃最高可領7萬

端午吃粽配竹筍助消化　新北筍農博士傳授挑筍秘訣

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

社會熱門新聞

竹北氣爆16歲少年一身白　舅泛淚：沒有皮了

快訊／樹林情侶吵架開瓦斯　2傷1命危送醫

加油員提醒開錯道　男乘客暴怒揮刀濺血

即／樹林情侶吵架引爆瓦斯！　無辜鄰居送醫亡

16歲少年遭氣爆炸傷全身血！鄰居嬤：救救他

超商浩克又怒了　與新婚妻住台中摩鐵大吵

男闖紅燈「連閃3車」！遭貨車撞昏迷

竹北少年逃命畫面曝！鄰居忙灑水降溫

行車紀錄器藏撞擊片！穿插嬌喘聲　正宮一聽崩潰

竹北氣爆！嬤目睹重傷少年借浴室…喊：我好衰

16歲少年91％燒傷搶命中　媽媽提3訴求慟喊：無法諒解

26歲女通緝犯懷胎9月　夜遊旗津被逮

獨立片商怒告吃票！國賓影城要賠563萬

即／台74線3車連撞釀火燒車　1男上15%2度燒傷

更多熱門

相關新聞

竹北少年逃命畫面曝！鄰居忙灑水降溫

竹北少年逃命畫面曝！鄰居忙灑水降溫

新竹縣竹北24日一棟大樓因瓦斯壓力異常氣爆，住在引爆點9樓的16歲少年91%嚴重燒燙傷，目前仍在插管中，尚未脫離險境，錄影畫面拍下少年裸身逃出後，鄰居持水管協助降溫的場景。

獨／竹北氣爆16歲少年重傷　法定最低投保金額曝

獨／竹北氣爆16歲少年重傷　法定最低投保金額曝

楊文科鞠躬　感到萬分歉意及難過

楊文科鞠躬　感到萬分歉意及難過

竹北氣爆「牆裂門歪」　脫困少年還原驚險慘況

竹北氣爆「牆裂門歪」　脫困少年還原驚險慘況

太巧合！網驚：楊文科一出國就會出事

太巧合！網驚：楊文科一出國就會出事

關鍵字：

竹北氣爆

讀者迴響

熱門新聞

NONO「對朱海君閨蜜起過色心嗎」全招了

太妍台灣站剛唱完「取消追蹤官方帳號」　粉絲心疼：無聲抗議

NONO結婚證書一簽就變了

菜市場1元冰棒「結帳變10元」　他當場報警

炎亞綸強吻曾之喬畫面被挖　她伸手幫擋嘴

陸新人拍婚紗遭雷劈畫面曝　新郎傷重亡

台人赴大阪自由行遇竊　一睡下去損失70萬

已婚大咖戲劇小生爆開房知名女星！5身份線索曝

炎亞綸《營業中》被卡掉？爆偷拍首播「驚見1變化」

NONO超爛聲明「1句話藏恐怖真相」！

海豹以為潛水員溺水！抓他手臂「拖出海面」

王大陸、蔡卓宜爆情變！雙向取消IG追蹤

她罹「巨大肝癌」！醫：與早餐有關

竹北氣爆16歲少年一身白　舅泛淚：沒有皮了

NONO性騷擾「朱海君動作了」！

更多

最夯影音

更多
天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！
美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面