　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南防疫人員在化學噴藥時跌落樓梯　頭部撕裂傷及骨折送醫

▲台南市24日下午3時經疾管署檢驗確診3例登革熱確診病例，目前累積病例為42例，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市24日下午3時經疾管署檢驗確診3例登革熱確診病例，目前累積病例為42例，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市截止24日下午3時經疾管署確診3例登革熱確診病例，累積病例42例，3例分別為仁德區2例，東區1例，年齡介於27歲至63歲，皆由診所或醫院通報確診，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能阻斷社區傳播鏈。

▲台南市24日下午3時經疾管署檢驗確診3例登革熱確診病例，目前累積病例為42例，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於的空軍防空暨飛彈指揮部長安營區於本次高風險區內，營區範圍廣大，加上偶有陣雨，落實孳清工作十分重要，所以登革熱防治中心蘇世斌主任，24日特別至營區了解其孳生源清除的狀況，更拜託國軍弟兄務必及時清除孳生源，勿讓營區成為防疫死角。此外蘇主任也前往安南區化學防治現場、成功里擴大採血站慰問假日出勤人員，並叮囑他們必須落實執行每一項防疫工作。因有防疫人員於執行化學噴藥時跌落樓梯，造成頭部撕裂傷及骨折，蘇主任第一時間也前往醫院了解其傷勢並拜託醫院多加照顧，在此要拜託各位市民，只要您能隨手倒除積水容器及殺滅成蚊，於戶內外做好防蚊措施，外出穿著長袖長褲，皮膚露出之處使用防蚊液，避免被病媒蚊叮咬，就可防止登革熱的傳染，也可避免後續出現案例時，家戶需要配合化學防治的不便。

▲台南市24日下午3時經疾管署檢驗確診3例登革熱確診病例，目前累積病例為42例，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自台南市爆發本土登革熱疫情以來，衛生局所及登革熱防治中心始終秉持著兢兢業業的精神，由上至下同仁每日挑燈夜戰，第一時間進行孳生源清除、採檢送驗、疫情調查、規劃化學防治等，嚴格落實各項防疫措施，防疫如同作戰，最講究的就是「時效」，每出現一例確診病例，即代表其生活的環境中仍存在帶登革病毒的病媒蚊，這些病媒蚊都是終身帶病毒，至其死亡前皆有可能再將登革病毒傳染給其他健康的人，因此防疫人員要搶在第一時間進行戶內外化學防治，澈底殺死這些帶病毒的病媒蚊，每拖延一天時間就增加附近民眾一分的感染風險，面對民眾時常反應衛生所下午貼通知單隔天上午就噴藥，實在有其必要性，為保障您及家人的健康，也請家戶能夠體諒。

▲台南市24日下午3時經疾管署檢驗確診3例登革熱確診病例，目前累積病例為42例，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在防疫的最前線，高風險區有一群堅毅的里長、志工、區公所、環保局及衛生局所防疫人員，即便是端午連假期間，他們犧牲與家人團聚的佳節時分，深入疫情高風險區域，鎮守在各自崗位，或頂著高溫深入社區窄小巷弄落實孳清工作，或揹著沉重的施藥機械徒步在鄰里間噴灑除蟲藥劑，他們始終默默的為台南登革熱防疫奉獻心力，第一線面對民眾的不諒解，他們始終好言相勸，盡力達成交付任務，也請市民朋友多多包容體諒，今日噴藥的不便可以換來日後更多台南市民的健康，避免受到登革熱病媒蚊的威脅。台南市政府衛生局也再次強調，惟有確診病例發生時，才會在其居住地或活動地周遭50公尺範圍內進行緊急戶內化學防治，這也是依據衛生福利部疾病管制署訂定之登革熱防治工作指引所規劃的防疫措施，並依傳染病防治法第36條及第38條據以執行，請民眾配合體諒，如拒絕、規避或妨礙防疫人員入內噴藥，可依同法第67條處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法，挑戰衛生局執法決心，在這個疫情嚴峻的時刻，為了所有辛苦奉獻的防疫同仁及全台南市民的健康，衛生局一步都不能退讓。

為能積極找出潛在病例，中心於6月24日至7月2日持續設置擴大採檢站，地點位於成功里活動中心(台南市仁德區成功里保華路245號)，為市民提供最及時與便利的採血檢驗服務，服務時間早上8:30至11:30；下午2:00至5:00。另外為能找出善化區潛在病例，於善化衛生所(台南市善化區中山路200號)設立採血站，時間為6月26日至6月30日早上8:30至中午11:30；下午2:00至5:00。請有疑似登革熱症狀且有仁德區成功里、仁和里，東區東智里及善化坐駕里活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢。

▲台南市24日下午3時經疾管署檢驗確診3例登革熱確診病例，目前累積病例為42例，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

落實孳清是登革熱防疫最重要的一環，請民眾一定要配合雨後清除家中戶內外孳生源，別幫病媒蚊養小孩，0.5公分積水也能成為孑孓大溫床，市政府將持續加強各類場域登革熱防治稽核，一旦查獲陽性孳生源即會依傳染病防治法第25條逕行舉發，並將依同法第70條處新台幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，針對建築工地倘未依規定完成改善，除罰鍰外將請工務局祭出停工處分，請民眾切勿心存僥倖以免受罰，更影響自身及家人健康。

登革熱防治中心蘇世斌主任亦再次提醒市民朋友，連假期間返鄉探親或出遊踏青應加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可之防蚊藥劑，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史；另籲請台南市所有的醫療院所應加強通報警覺，如發現民眾有上述疑似症狀且有仁德區成功里、仁和里、東區東智里或善化區坐駕里活動史時，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。

防治登革熱需你我共同努力，多一份參與，多一份力量，隨手清容器，孑孓不孳生，全民共同努力守護台南健康家園。台南市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9 或 06-3366366防疫專線。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
認定竹北氣爆「不是人禍，是意外」　副縣長喊：協助申請國賠
快訊／竹北氣爆增至4傷！整棟大樓88戶水電全停　市長說話了
快訊／雨勢升級！10縣市豪大雨特報　大雷雨襲5縣市
快訊／超商浩克亂砸台中摩鐵！與新婚妻大吵　遭強制就醫
女子躺家門前睡覺　遭20歲男開車輾過！口鼻流血水慘死
快訊／中台灣迎雨彈！大雷雨襲3縣市　警戒區域曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南防疫人員在化學噴藥時跌落樓梯　頭部撕裂傷及骨折送醫

日本丸久株式會社社長親訪台南　黃偉哲：農特產是外銷最佳選擇

跨縣市資源共享　「夏至藝術節」朝雲嘉嘉南一日生活圈邁進

台東鹿野「鳳梨推成富士山」　邀遊客體驗農村生活和農產品

世界級精彩龍獅賽事！桃園國際龍獅邀請賽　24日陽光劇場登場

2023世客博世界館完工　四大展區呈現20個國家客家多元文化

龍舟競渡結果出爐！　徐榛蔚：將提高賽事獎金明年見

徜徉宗博館「山海天人」特展　超現實場景如詩如夢

把握最後機會！新北公有市場集章　抽東京來回機票

逗陣來新北遊商圈　體驗4大主題嗨翻到年底

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

俊昊才說「不是我的菜」秒打臉　潤娥散發女神光芒...看傻惹

煮湯滿眼期待等男友評價　被回「幹嘛煮」她秒變臉

媽見床上有大便質問2汪！　凶手柴開飛機耳心虛瞇眼

台南防疫人員在化學噴藥時跌落樓梯　頭部撕裂傷及骨折送醫

日本丸久株式會社社長親訪台南　黃偉哲：農特產是外銷最佳選擇

跨縣市資源共享　「夏至藝術節」朝雲嘉嘉南一日生活圈邁進

台東鹿野「鳳梨推成富士山」　邀遊客體驗農村生活和農產品

世界級精彩龍獅賽事！桃園國際龍獅邀請賽　24日陽光劇場登場

2023世客博世界館完工　四大展區呈現20個國家客家多元文化

龍舟競渡結果出爐！　徐榛蔚：將提高賽事獎金明年見

徜徉宗博館「山海天人」特展　超現實場景如詩如夢

把握最後機會！新北公有市場集章　抽東京來回機票

逗陣來新北遊商圈　體驗4大主題嗨翻到年底

77歲「鐵達尼先生」命喪泰坦號　女兒：那是他最愛的地方

5款藍色系手袋超消暑　質感新月包、小CK經典款一拎好優雅

佛心免門票！新北私人種植荷花田綻放　繽紛牡丹荷交織綠葉好唯美

快訊／竹北氣爆6個里近千戶受影響　已全數恢復供氣可正常使用

快訊／蔡承儒喊話拚4連霸　勇士精神領袖林志傑這樣說

擁有5個情緒特質　代表你比一般人更有機會成功

愛莉莎莎讀英國碩士「不懂Metoo」？　律師揪疑點：不是笨也不傻

90師生不滿遭廢校　星光實驗學校26日移至市府上最後一課

認定竹北氣爆是意外！新竹副縣長喊「沒辦法」：協助申請國賠

媽媽拜地基主「擲嘸聖筊」！兒瞄供桌一眼秒懂：妳少做1件事

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

地方熱門新聞

桃園國際龍獅邀請賽　24日陽光劇場登場

立即偵辦水產店槍擊案黃偉哲親勉有功員警

台南市安平區馬路近日散發惡臭

黃偉哲慰訪老人機構與長者同樂陸上龍舟

2023世客博世界館完工　展示客家多元文化

「夏至藝術節」朝雲嘉嘉南一日生活圈邁進

龍舟競渡結果出爐　徐榛蔚：明年提高賽事獎金

嘉義市號召50歲以上籌組勇壯樂團

日本丸久株式會社社長親訪台南產地

基北北桃1200都會通定期票　7／1起啟用

補習班狼師性侵女學生　高雄教育局出手了

鳳梨推成富士山　台東移民村行銷鳳梨

「阿九鳳梨農場 」　新住民阮氏政「女超人」

台南最美古蹟圖書館獲建築園冶獎

更多熱門

相關新聞

日本丸久株式會社社長親訪台南產地

日本丸久株式會社社長親訪台南產地

台南市長黃偉哲，24日與從日本遠道而來的丸久株式會社社長田中康男會面，交流農產外銷事宜，黃偉哲也贈送蘭花大盤、柚子篸禮盒、東山咖啡、果乾及文創零食，感謝田中康男社長親訪台南，期盼未來雙方的合作能夠長久，台南優質農產能夠打通銷日通路。

男右手3指慘遭捲入絞肉機　警鳴笛開道就醫

男右手3指慘遭捲入絞肉機　警鳴笛開道就醫

15歲少年雙載未開燈！路口出事「機車燒沒了

15歲少年雙載未開燈！路口出事「機車燒沒了

即／滅頂3hrs找到人！台南秘境溺水男斷氣搶救中

即／滅頂3hrs找到人！台南秘境溺水男斷氣搶救中

黃仁勳家族圖曝光！「半導體女王」喊他表舅　台南幫侯家是親戚

黃仁勳家族圖曝光！「半導體女王」喊他表舅　台南幫侯家是親戚

關鍵字：

台南防疫化學噴藥跌落樓梯送醫

讀者迴響

熱門新聞

NONO結婚證書一簽就變了

黃子佼爆「吳姍儒假面逼哭大鶴」黑料！

再爆演藝圈大哥車內侵犯！愛莉莎莎認「是未爆彈」　

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

NONO搞失蹤！朱海君昔捧孕肚心碎淚崩

NONO曾爆和AV女優一夜情！她認證「尺寸驚人」

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

超商浩克又怒了　與新婚妻住台中摩鐵大吵

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

山區遇「大眼扁扁蛇」偽裝成藤蔓

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

交往黃子佼早大方承認？　陶晶瑩回嗆小S洩關鍵對話

誣陷女網紅崩潰關臉書指對方要求！廖峻兒子怒曝「私下LINE對話」鐵證

更多

最夯影音

更多
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！
廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面