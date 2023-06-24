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日本丸久株式會社社長親訪台南　黃偉哲：農特產是外銷最佳選擇

▲台南市長黃偉哲，與從日本遠道而來的丸久株式會社社長田中康男會面，交流農產外銷事宜，期盼未來雙方的合作能夠長久，台南優質農產能夠打通銷日通路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，與從日本遠道而來的丸久株式會社社長田中康男會面，交流農產外銷事宜，期盼未來雙方的合作能夠長久，台南優質農產能夠打通銷日通路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，24日與從日本遠道而來的丸久株式會社社長田中康男會面，交流農產外銷事宜，黃偉哲也贈送蘭花大盤、柚子篸禮盒、東山咖啡、果乾及文創零食，感謝田中康男社長親訪台南，期盼未來雙方的合作能夠長久，台南優質農產能夠打通銷日通路。

黃偉哲表示，在端午連假期間田中社長親自拜訪芒果產地，了解台南芒果的田間管理及出口前準備之後，對台南芒果的品質更有信心。感謝農民及業者對台南農產品的努力，也感謝丸久的田中社長專程選在台南芒果產季開始來訪，期盼雙方的合作能夠開花結果。

丸久株式會社田中康男社長表示，今年3月初黃市長率團赴日參加東京食品展時，很高興雙方能會面協議合作，也讓山口縣和台南市有更深的締盟關係，這次來到台南，黃市長也介紹很多優質的芒果及農產品，未來這些產品能在山口縣販賣真是一件令人開心的事。

台南市政府指出，今年3月黃偉哲市長前往日本參加東京食品展時，代表台南市跟田中社長正式締結合作備忘錄，雙方針對台南農產上架該公司旗下超市建立共識。這次田中社長也特別選在芒果盛產季親自來到台南，了解芒果的田間管理以及出口前處理，更對台南芒果的高品質讚不絕口。

▲台南市長黃偉哲，與從日本遠道而來的丸久株式會社社長田中康男會面，交流農產外銷事宜，期盼未來雙方的合作能夠長久，台南優質農產能夠打通銷日通路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，他也與台南業者洽談芒果鮮果、文旦製品、水果冷凍加工品等出口事宜。田中社長的實質肯定，顯示出在黃偉哲市長親自領軍衝外銷的努力下，台南優質農產大大打通銷日通路。

台南今年推估芒果產量可達89000公噸，加上新式蒸熱設備可讓外銷芒果損耗率減少，品質更加穩定，市府更已超前部屬積極推動國外拓銷，除了今年3月份參加東京食品展，推廣鮮果及新鮮截切、果汁、果泥等加工產品外銷市場外，5月中也邀請國內外買家、貿易商進行146場次貿易洽談，推廣熱帶水果及相關產品，接下來更將把握產季，拓展日本、韓國以及新加坡的銷售通路，期待能將台南芒果精品銷往世界。

丸久株式會社總部位於日本山口縣防府市，為當地主要連鎖超市，旗下有 MARUKYU、Aruk 等 6 個品牌共 90 家分店，持續以山口縣為中心拓點，主要在北九州(福岡縣)及西日本地區(山口縣、廣島縣、島根縣)，年營業額為約 950 億日幣。

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