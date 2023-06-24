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美控4陸企走私芬太尼原料　陸外交部：釣魚執法

▲▼芬太尼（fentanyl）、藥物濫用、毒品、合成類固醇。（資料照／達志影像／美聯社）

▲芬太尼濫用在美國造成嚴重問題。（資料照／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國司法部23日宣布以涉嫌生產銷售涉芬太尼（fentanyl）化學前體為由，起訴多家中國大陸企業和數名大陸公民。對此，中國大陸外交部24日回應，美方執法人員在第三國採用「釣魚執法」，是典型的任意拘押、單邊制裁，完全非法，嚴重損害基本人權，嚴重損害企業利益，「中方對此予以強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。」

陸外交部提到，中方積極開展國際禁毒合作，並本著人道主義精神，在全球範圍內率先整類列管芬太尼物質，為防範芬太尼非法製販及濫用發揮了重要作用。

陸外交部指出，美方對此非但不感謝，反而先是無理制裁中方負責禁毒工作的機構，又在禁毒問題上對中國抹黑污衊，非法制裁中國企業，現在竟然誘捕和起訴中國公民，這種肆意踐踏國際法、實施「長臂管轄」的霸道行徑，進一步損害了中國機構和公民的合法權益，嚴重破壞了中美禁毒合作的基礎。

陸外交部強調，美方企圖通過施壓、脅迫和非法手段解決自身在禁毒問題上的關切實際上是內病外治，這行不通，只會害人害己。

陸外交部還說，中方敦促美方停止甩鍋推責，停止對中方進行抹黑攻擊，立即撤銷對中方禁毒執法機構的製裁，停止以涉芬太尼為藉口制裁、起訴中國企業和公民以及實施懸賞誘捕和任意拘押，立即釋放非法抓捕的中國公民，「中方將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業和公民合法權益。」

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